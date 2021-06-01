Министр юстиции Абхазии Анри Барциц привился от коронавирусной инфекции

В Абхазию российская вакцина "Спутник V" была доставлена 30 апреля в количестве 6500 доз и содержится в соответствии с требованиями производителя.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр юстиции Абхазии Анри Барциц сделал вакцину от коронавирусной инфекции в сухумской поликлинике во вторник 1 июня.

Министр юстиции Абхазии Анри Барциц © Sputnik / Томас Тхайцук

Министр юстиции Абхазии Анри Барциц © Sputnik / Томас Тхайцук

Министр юстиции Абхазии Анри Барциц © Sputnik / Томас Тхайцук

Министр юстиции Абхазии Анри Барциц © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Министр юстиции Абхазии Анри Барциц

"Чувствую себя превосходно, никаких изменений по самочувствию на данный момент не испытываю, все нормально", - сказал министр после вакцинации.

Вакцина "Спутник V" зарекомендовала себя во всем мире, отметил Анри Барциц.

"Я хочу выразить огромную благодарность руководству Российской Федерации за то, что мы имеем возможность защитить себя от этой страшной болезни. Многие мои родные и близкие уже сделали эту вакцину, несколько месяцев назад мои родители привились в Москве, прошли оба этапа вакцинирования и чувтсуют себя замечательно", - подчеркнул министр юстиции Абхазии.

На совещании 28 мая медики рассказали премьер-министру Александру Анкваб о том, что в Абхазии зарегистрировано шесть случаев заражения "британским" штаммом коронавируса. На той же встрече премьер-министр не исключил, что вакцинация в республике может стать обязательной.

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