Оползень в Ауадхаре планируют расчистить в течение недели

Крупный оползень сошел в горах Абхазии на территории Рицинского национального реликтового парка после выпадения обильных осадков 9 мая, перекрыв дорогу к популярным туристическим маршрутам - альпийским лугам и озеру Мзы.

СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Бадри Есиава. В течение ближайшей недели планируют завершить работы по расчистке оползневого участка в Ауадхаре, рассказал корреспонденту Sputnik главный лесничий Рицинского национального реликтового парка Тенгиз Джергения.

"Вчера был четвертый день с начала работ. Сегодня выходной. Мы планируем расчистить дорогу в ближайшую неделю. Работают четыре единицы техники, три из которых принадлежат парку, а один мощный экскаватор мы наняли. Работы, конечно же, осталось немало. Слой оползня с камнями, селем и ветками достигает пяти метров", - отметил Джергения.

Работы по расчистке дороги осложняются дождливой погодой, дождь не прекращается несколько дней, но движение оползня остановилось, уточнил он.

"Перед тем как приступить к работе, мы поставили метки на том участке, чтобы посмотреть, движется оползень или нет. На радость нам всем никакого сдвига не было. Более того, по поверхности оползня можно смело ходить. Вчера даже 30-тонная техника без проблем по нему проехала и продолжила расчистку с другой стороны участка", - уточнил он.

Как ранее уточнили Sputnik экологи и геологи Абхазии, площадь оползня, который сошел в 16 километрах от озера Рица, составляет порядка 18-20 гектаров. В длину этот участок около полутора километров, в ширину 300 метров. В результате этого природного явления вода в озере Рица сильно загрязнилась.

По наблюдениям Джергения, вода из реки, которая впадает в Рицу, постепенно начинает принимать прежнюю прозрачность, но с учетом объемов бассейна самого большого озера в стране, на очищение Рицы может понадобиться несколько месяцев.

Крупный оползень сошел в горах Абхазии на территории Рицинского реликтового парка после обильных осадков в середине мая на 56-м километре лесничества Ауадхара. Природное явление перекрыло дорогу к альпийским лугам и озеру Мзы - популярным туристическим маршрутам.

Кроме того, грязевые потоки под оползневым участком стекают в озеро Рица, и, по оценкам специалистов, вода в озере может оставаться мутной на протяжении всего лета. К тому же мутная вода может прогреться на один-два градуса выше нормы, что негативно повлияет на экосистему Рицы.