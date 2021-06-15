На стрелявшего в туристов в Пицунде завели уголовное дело

Двое постояльцев пансионата "Самшитовая роща" в Пицунде получили огнестрельные ранения в ночь на 15 июня. В них стрелял житель Абхазии, сейчас он находится под стражей.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Cледственным отделом УВД по Гагрскому району в отношении Дмитрия Пилия, устроившего стрельбу в постояльцев пансионата "Самшитовая роща" в Пицунде, завели уголовное дело, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 3 статьи 105 , частью 1 статьи 217 и частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Абхазии (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью отношении двух или более лиц; Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия; Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пилия.

Преступление произошло 15 июня 2021 года в 00:20 в ресторане "Апсны", расположенном на территории пансионата.

С целью умышленного причинения вреда здоровью, используя имеющееся при себе огнестрельное оружие, Пилия произвел девять выстрелов в двоих туристов в результате возникшей ссоры с ними, пишет Генпрокуратура. Первая помощь пострадавшим мужчинам была оказана в Гагрской ЦРБ, затем их вывезли в Россию для дальнейшего лечения. Один из раненых находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказал Sputnik его друг.

Президент Абхазии назвал случившееся преступлением против Абхазии, и поручил усилить меры безопасности в отношении гостей республики.

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