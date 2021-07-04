Турист утонул в Гагре во время шторма на море

Шквалистый ветер и дождь обрушились на Абхазию в воскресенье вечером, в результате пострадали жилые дома, линии электропередач.

СУХУМ, 4 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Турист из Саратова Павел Данков 1979 года рождения утонул в море во время шторма 4 июля, рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

"Турист решил искупаться в море при шторме, волны достигали трех метров, он утонул на глазах у очевидцев. Люди не смогли оказать ему помощь, так как волны не позволили им это сделать", - отметили в ведомстве.

Сотрудники МЧС пока не могут проводить поиски погибшего из-за больших волн на море, при благоприятных условиях, работники Государственной инспекции по маломерным судам будут вести поиски утонувшего в понедельник 5 июля, подчеркнули в пресс-службе.

В воскресенье вечером сильный ураган обрушился на республику, снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии. Пострадавших нет. Большая часть республики и Сухум оказались без света и воды.

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