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Милиция задержала подозреваемого в совершении убийства в Новом районе Сухума

© Sputnik
В Абхазии
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Инцидент произошел накануне вечером, двое человек скончались, третий с огнестрельными ранениями получает медицинскую помощь в Республиканской больнице.

СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Милиция задержала подозреваемого в совершении убийства в ходе стрельбы, произошедшей накануне в Новом районе Сухума, сообщает МВД Абхазии.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УУР МВД совместно с ОУР Сухумского УВД задержали Гудалия Игорь Енварбеевич 1979 года рождения. Отмечается, что он уроженец и житель села Ачандара Гудаутского района.

© Foto / МВД РА
Гудалия Игорь Енварбеевич 1979 г.р

Перестрелка произошла вечером в субботу 17 июля на улице 30 сентября в Новом районе Сухума. Трое человек были доставлены в Центральную Республиканскую больницу с огнестрельными ранениями. Из-за полученных ранений скончались Руслан Гудалия и Беслан Дзыба, еще одному пострадавшему Аслану Зухба провели операцию утром в воскресенье и перевели его из реанимации в палату.

Генпрокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по факту перестрелки с двумя летальными исходами.

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