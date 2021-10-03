Президент Абхазии Аслан Бжания прервал свою рабочую поездку в Россию и вернулся в республику из-за конфликта между ветеранами войны, депутатом Парламента Гарри Кокая и сотрудниками МВД Абхазии, случившегося вечером 30 сентября на набережной Сухума.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил усилить безопасность у комплекса правительственных зданий в понедельник 4 октября.

"Вы знаете о том, что завтра будет заседание Парламента. Необходимо сделать так, чтобы уважаемые депутаты имели возможность работать в спокойном режиме. Необходимо исключить всякое давление на Парламент как на ведущую ветвь власти. В связи с этим, начальнику ГСО и другим руководителям правоохранительных органов обеспечить необходимые меры безопасности – выставить соответствующее количество личного состава и принять другие необходимые меры", – сказал Бжания.

Он также обратился к руководителям общественных партий, движений и гражданам страны с просьбой воздержаться от проведения политических акций и несанкционированных митингов на период проведения процессуальных действий.

Президент Абхазии Аслан Бжания прервал свою рабочую поездку в Россию и вернулся в республику из-за конфликта между ветеранами войны, депутатом Парламента Гарри Кокая и сотрудниками МВД Абхазии, случившегося вечером 30 сентября на набережной Сухума.

Глава государства уточнил, что он отбыл в Москву 1 октября. У него были запланированы встречи с российскими министрами по энергетике, экономическому развитию, финансов, обороны и другими высокопоставленными руководителями.

"Находясь в Москве, (мне - прим.) стало очевидно, что ситуация, которая возникла вокруг инцидента на набережной, приобретает нежелательную форму. Я прилетел для того, чтобы лично объективно разобраться в том, что здесь произошло", – отметил Бжания.

Он добавил, что случившееся получило негативный резонанс, и ведущие российские издания неоднократно писали об этом. Бжания подчеркнул, что надо предпринять все необходимые меры для установления истины, и к вопросу нужно подойти объективно.

Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар на совещании попросил президента отстранить от занимаемой должности на время следствия его и его подчиненных, которые имеют к этому отношение.

"Для объективности следствия, для того чтобы я, как министр внутренних дел, не мог повлиять на следствие, находясь на своем посту, хочу обратиться к главе государства о моем отстранении на время следствия. Надеюсь, что депутаты, принимавшие участие в данном инциденте, поступят аналогично, для того чтобы следствие дало оценку о произошедшем инциденте на набережной Махаджиров и возле здания МВД", – сказал Дбар, обращаясь к президенту.

Заместитель генерального прокурора Абхазии Дамир Квициния сказал, что предложение Дмитрия Дбар объективно скажется на ходе расследования и в целом положительно повлияет в установлении истины.

Он также отметил, что Следственным управлением Генпрокуратуры проводится процессуальная проверка по факту инцидента на набережной, допрашиваются свидетели, очевидцы, проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий и назначен ряд экспертиз, в том числе по факту стрельбы возле здания МВД.

Президент Аслан Бжания принял отставку Дмитрия Дбар и назначил исполняющим обязанности министра внутренних дел генерал-майора Руслана Ажиба.