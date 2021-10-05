Конфликт в СИЗО: суд продолжил допрос свидетелей по делу о тройном убийстве

Очередное заседание Верховного суда Абхазии по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме состоялось 5 октября.

В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая. Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом.

Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.

Демур Ахалая обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке группой лиц по предварительному сговору с Ахрой Джопуа огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Беслан Бганба и Аслан Блабба обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Эрик Чкадуа обвиняется в хищении транспортных средств – автомашины марки Mercedes-Benz и Lexus GX – и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Асмат Цвижба, Sputnik

Драка в СИЗО

В ходе предыдущего заседания был допрошен свидетель, старший оперуполномоченный управления собственной безопасности МВД Мухамед Кужев. Он рассказал, что к 2019 году криминальные круги в Абхазии, разделенные на два "лагеря" – сухумский клан и гудаутский клан "воров в законе" - "конфликтовали между собой за сферу влияния".

По словам Кужева, в этот период Эрик Чкадуа и Беслан Бганба находились в СИЗО, тогда же там произошел конфликт между кланами. Он добавил, что "воровской общак" и "положение" перешли на сторону гудаутского клана "воров в законе", в результате конфликта были нанесены телесные повреждения обвиняемым Чкадуа и Бганба.

Кужев объяснил, что именно тогда и возникли мотивы совершения преступления, так как убитые Авидзба и Шамба относились в гудаутскому клану, а Чкадуа и Бганба к сухумскому.

На заседании 5 октября были опрошены лица, которые были свидетелями конфликта в СИЗО в мае 2019 года.

Одним из первых был допрошен свидетель Хвича Нармания, который работал замначальника по трудовому обеспечению в СИЗО МВД Абхазии. Он рассказал, что где-то полтора года назад был свидетелем массовой ссоры между заключенными в режимном корпусе, но "кто с кем дрался" он не знает. По словам свидетеля, "по слухам" ему было известно, что в тюрьме есть клановое разделение между "гудаутцами" и "сухумцами".

Позже медсестра сообщила Нармания, что одному из заключенных плохо. Он отправился в санитарную часть, где находился обвиняемый Эрик Чкадуа, который в тот момент сидел в СИЗО, и спросил, нужно ли его вывезти в больницу, на что получил отрицательный ответ. Нармания уточнил, что в его смену Чкадуа никуда не вывозили и добавил, что лично не видел, чтобы заключенный участвовал в конфликте.

Нармания также рассказал, что доложил своему руководству о конфликте в стенах СИЗО, а начальство доложило о ситуации в МВД.

Дежурная медсестра санчасти СИЗО Марина Лагвилава рассказала, что дежурила в день массовой драки заключенных 14 мая 2019 года.

"Я услышала сильный шум, вышла на улицу и увидела толпу людей, которые очень сильно ругались. Но кто кого бил, увидеть было невозможно, было много заключенных. Минут пять я постояла и зашла к себе, потому что испугалась. Но чтоб ко мне приводили раненого, такого не было. После конфликта заключенные быстро разошлись", - сказала она.

По словам Лагвилава, в день конфликта Эрик Чкадуа и Беслан Бганба находились в санитарной части. Через несколько дней медсестре стало известно, что Чкадуа чувствует себя плохо и, как ей сказали, у него было сломано ребро и сотрясение мозга.

Оперативный дежурный СИЗО Саид Хашба также подтвердил, что ему было известно, что в тюрьме заключенные были разделены на сторонников гудаутского и сухумского воровского клана. О ссоре в режимном объекте ему стало известно со слов коллег, но о причине конфликта, который перерос в драку, свидетелю известно не было.

В ранее данных показаниях свидетеля, которые были озвучены Генрпокуратурой, говорится, что от коллег он узнал, что во время массовой драки сторонниками гудаутских "воров в законе" в СИЗО были побиты заключенные, поддерживающие сухумский клан - Беслан Бганба, Эрик Чкадуа и Алхас Воуба.

"Мне также известно, что за месяц до драки, Бганба и Чкадуа были доставлены в следственный изолятор и проживали они демонстративно в санчасти, так как их не пустили для проживания в камеру сторонники гудаутских "воров в законе". Как мне сообщили, 14 мая Бганба, Чкадуа и Воуба пытались вселиться в камеру, что и послужило поводом для драки", - говорится в показаниях.

Хашба свою подпись в показаниях подтвердил.

Сопротивление и находка СГБ

После перерыва были допрошены сотрудники Службы государственной безопасности, которые участвовали в задержании обвиняемого Беслана Бганба.

Станислав Какубава рассказал, что 8 мая 2020 года бойцы спецназа и оперативный состав СГБ выехали в село Гуп Очамчырского района и рано утром в приусадебном участке у дома Валерьяна Шанава был задержан Бганба.

По словам свидетеля, Бганба пытался скрыться, навел оружие на одного из бойцов спецназа, после чего был обезврежен и ранен в область ноги. Еще один свидетель сотрудник СГБ добавил, что ранение было не только в ногу, но и касательное ранение в область головы. Обвиняемый был доставлен сотрудниками в больницу.

Кроме того, 11 мая Какубава совместно с коллегами выехал на Новый район, где по оперативной информации в квартире, принадлежащей Иналу Цвижба, должно было находиться большое количество оружие и боеприпасов.

"Через какое-то время сотрудники УУР привезли владельца квартиры, мы вошли туда, там шел ремонт, и оружия не было. Он нам сообщил, что оружие находится в соседней квартире, которая принадлежит его сестре, но подчеркнул, что оно ему не принадлежит, а принадлежит его коллегам сотрудникам ГСО Ахре Джопуа и Дато Ахалая, которые попросили на время разместить оружие. Он открыл квартиру, и мы увидели пистолеты, тратил, гранатомет, пулеметы", - рассказал свидетель.

На допросе сотрудников СГБ заседание было завершено. Следующее слушание состоится 12 октября.