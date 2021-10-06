Госкомсвязь продлила срок ограничений на доступ в Интернет для майнеров

Постановлением Кабмина от 30 марта 2021 года запрет на деятельность по добыче крптовалют в Абхазии продлен до марта 2022 года.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Председатель Государственного комитета Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш издал приказ о продлении срока ограничений, связанных с деятельностью по добыче криптовалют.

Соответствующий приказ опубликован на сайте Госкомсвязи.

Ранее ограничения действовали с 28 декабря 2020 года до 1 июня 2021 года. Приказ предусматривает ограничение абонентам в информационно-телекоммуникационной сети Интернет возможности использования перечня доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих осуществлять деятельность по добыче криптовалют.

Операторам связи предписано провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете.

Приказ принят в соответствии с постановлением Кабмина от 30 марта 2021 года о продлении запрета на майнинг криптовалют в Абхазии до 30 марта 2022 года.

Борьба с майнингом криптовалют ведется в Абхазии с конца 2020 года, деятельность официально запрещена в республике из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электричества.