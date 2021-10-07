Мэр Сухума недоволен работой оперштаба по борьбе с майнингом

В Администрации Сухума состоялось расширенное совещание оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют в четверг 7 октября с участием руководителей домоуправлений, представителей "Черноморэнерго", Госстандарта, а также депутатов Сухумского собрания.

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Мэр Сухума Беслан Эшба остался недоволен текущей работой оперативного штаба по борьбе с майнингом в столице, об этом сообщается на сайте администрации города.

Ранее администрация Сухума предоставила Госстандарту списки двух тысячи адресов, где были выявлены незаконные трехфазные подключения. О том, какие меры были предприняты в их отношении рассказал на совещании начальник Департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Эрик Кокоскерия.

"42 абонентам дали предписание, 37 абонентам, которые обратились в "Черноморэнерго", выдали технические условия на подключение. Что касается абонентов, которые занимаются добычей криптовалюты, материалы по 11 объектам, которые были выявлены, отправлены в суд. На 277 тысяч 500 рублей штрафа направлены материалы в суд. По семи абонентам уже есть судебные решения - сумма штрафа 103 тысячи 500 рублей поступила в бюджет", - отчиталася Кокоскерия.

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Эшба отметил, что Госстандарту следует сверить списки с "Черноморэнерго", чтобы конкретно установить, чьи заявления на трехфазное подключение находятся на рассмотрении, чьи отклонены, а кому из абонентов дано техническое разрешение.

"Объем информации большой, адресов много, более двух тысяч. И 42 выявленных, это не те цифры, которые нам надо было бы услышать. Администрация города сделала со своей стороны все, что могла. Почему история с проверкой этих адресов не доведена до логического конца, не могу ответить для себя", - сказал Эшба.

Мэр подчеркнул необходимость усиления контроля за незаконными подключениями к электросетям. В Сухуме самая большая абонентская база по стране, и если при координации работы всех служб, навести надлежащий порядок в энергосистеме, столица может стать примером для других городов республики, уверен Эшба.

Накануне Госкомсвязь Абхазии продлила срок ограничений на доступ в Интернет для майнеров, ведомство сообщило, что в целях борьбы с незаконной добычей криптовалют будут блокироваться и VPN-адреса.