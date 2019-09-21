Пропавшая в Москве Эрика Кварчия найдена

Юная абхазская теннисистка Эрика Кварчия пропала после того, как 18 сентября прибыла из Самары в московский аэропорт Внуково.

СУХУМ, 21 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Пропавшая 18 сентября 14-летняя гражданка Абхазии Эрика Кварчия найдена, рассказали Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

По информации министерства внутренних дел Абхазии девочка чувствует себя хорошо, ее передали родителям. Более полную информацию пресс-служба МВД республики предоставит позже.

Ранее, посол Абхазии в России Игоорь Ахба сообщал, что посольство обратилось в МИД России и планирует связаться со Следственным комитетом России для того, чтобы они содействовали поиску пропавшей.

МВД Абхазии также ранее информировало о том, что совместно с российскими коллегами ведет работу по поиску 14-летней Эрики Кварчия.

Эрика Кварчия занимается настольным теннисом четыре года. Учится в самарской школе Олимпийского резерва. Как ранее заявляла спортсменка в интервью Sputnik Абхазия, она планирует достичь максимальных результатов в этом виде спорта.

Госкомитет Абхазии по физической культуре и спорту ранее сообщал, что Эрика Кварчия также выполнила норматив мастера спорта России по настольному теннису.

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