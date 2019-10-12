Поиски утонувшего в Кодоре туриста временно приостановлены из-за прошедших ливней

Российского туриста Тимура Дзеидова унесло водой при форсировании реки Кодор в окрестностях села Джампал Гулрыпшского района в четверг 10 октября.

СУХУМ, 12 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Поиски утонувшего в Кодоре российского туриста Тимура Дзеидова временно приостановлены из-за прошедших ливней, сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Сатбей Гиндия.

Вода в реке Кодор помутнела после прошедших ночью 12 октября ливней, отметил он и добавил, что на данный момент продолжить поиски невозможно.

"После ливней уровень воды в реке резко поднялся, к тому же вода сильно помутнела. Сейчас ждем, когда река очистится. Утром созванивался с фирмой, которая рафтингом занимается, мне сказали, что вода мутная. Как только вода очистится, водолазы МЧС Абхазии обследуют дно реки. Также наши спасатели вместе с рафтерами базы отдыха "Апсны Adventure" на надувных лодках - рафтах будут спускаться вниз по течению", – пояснил Гиндия.

С утра 12 октября сотрудники МЧС на вертолете совершили облет местности, но никаких следов утонувшего туриста не смогли найти.

Несчастный случай произошел в 10 километрах от базы отдыха "Апсны Adventure". Двое товарищей Дзеидова пытались ему помочь, однако побороть мощное течение оказалось невозможно, они сами с трудом выбрались на берег. МЧС получило сигнал о проишествии 10 октября в 22 часа 15 минут.

Поисковая группа сплавилась вниз по течению Кодора на 15 километров. Однако кроме спасательного жилета, в котором унесло российского туриста, обнаружить пока ничего не удалось.

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