На водителя, сбившего пешехода в селе Приморское, завели уголовное дело

Авария, в которой погиб пешеход, житель Гудауты 1994 года рождения Давид Агабекян, произошла в среду 16 октября в селе Приморское.

СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело в отношении Леона Сим-сим, водителя автомобиля "Volkswagen Jetta", который совершил наезд на пешехода в селе Приморское в среду 16 октября, рассказали Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

"Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РА – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет", - уточнили в пресс-службе.

Житель села Калдахуара 1996 года рождения Леон Сим-сим совершил наезд на пешехода, жителя Гудауты 1994 года рождения Давида Агабекяна в среду 16 октября, на 72-ом километре трассы "Псоу-Ингур". От полученных травм пешеход скончался на месте.

Водитель был доставлен в Отдел внутренних дел Гудаутского района. Согласно заключению медицинского освидетельствования, он находился в трезвом состоянии.

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