Россия вычеркнула НАТО из будущего: что это значит для СНГ

Александр Хроленко, военный обозреватель

Москва заявила 15 апреля о полном прекращении сотрудничества с НАТО в военной и гражданской сферах. Основные тезисы замглавы МИД Александра Грушко выглядят так:

идеология существования НАТО остается неизменной со времени основания в1949 году: "Удерживать американцев в Европе, русских вне Европы, а Германию – под Европой", однако на этой платформе невозможно решать современные проблемы;

НАТО пришла в состояние внутренней неустойчивости до украинского кризиса 2014 года – политика расширения исчерпала себя, и сегодня многое делается в интересах и по воле США;

в списке геополитических "достижений" НАТО – изуродованные и полуразрушенные государства Европы, Африки, Ближнего Востока, Центральной Азии (Югославия, Ливия, Ирак, Афганистан), при этом возрождаются риторика и военное строительство времен холодной войны;

НАТО для американцев – успешный международный инструмент контроля и подчинения союзников, разделения ответственности и легитимизации неправовых действий (агрессии США) на международной арене;

альянс позволяет Вашингтону монетизировать американское военное присутствие в Европе, где страны-союзники принудительно нацелены на оборонные расходы в объеме 2% от ВВП, а еще грядет оплата европейцами пребывания войск США (150% от реальных затрат);

создавая "искусственный спрос" на оружие, американский ВПК получает от европейских покупателей 100 миллиардов долларов ежегодно;

вопреки Основополагающему акту Россия – НАТО 1997 года продолжается строительство складов вооружений альянса на территории новых членов, вблизи российской территории, и по характеру инфраструктуры можно судить о ее предназначении;

военное планирование альянса адаптируется под конфликт высокой интенсивности с сопоставимым по силам противником, и даже в "холодном" противостоянии возрастает вероятность непреднамеренных "горячих" инцидентов;

значительно активизирована деятельность натовских сил в Балтийском и Черноморском регионах, где проводятся крупномасштабные учения с привлечением стратегических средств (носителей ядерного оружия), практикуется участие неядерных стран в ядерных маневрах блока.

Александр Грушко резюмировал: "Случались ситуации, когда наши отношения прерывались – в 1999 году в связи с бомбардировками силами НАТО Югославии, в 2008 году после конфликта в Южной Осетии. Сегодняшний кризис – не первый, но самый продолжительный… НАТО зашла слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, и пока не видно, когда и где здравомыслие возьмет верх".

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Хуже некуда

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Подобные, очень плотные по содержанию заявления МИД России появляются неслучайно, демонстрируют твердость государственной позиции и готовность подкрепить слова действиями. Бескомпромиссный анализ ситуации, ультимативные оценки отражают крайнюю степень разочарования Москвы затянувшейся турбулентностью в отношениях с альянсом и Соединенными Штатами.

Если партнеры не понимают по-хорошему, и не верят в гиперзвуковые ракеты или Армагеддон через "Посейдон", в перспективе маячит неизбежная и вынужденная демонстрация силы РФ. Возможно, подобие Карибского кризиса. При этом самонадеянные стратеги Вашингтона и Брюсселя должны ощутить весь холод пропасти, на краю которой они оказались. Даже с учетом опасности углубления военной конфронтации, других вариантов у России практически не осталось. Все средства "мягкой силы" исчерпаны, и даже сценарий предоставления жителям ДНР и ЛНР российского гражданства по упрощенной процедуре проблем не снимает, капитуляция Кремля исключена.

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Угроза военного конфликта России с войсками НАТО в Европе присутствует и нарастает. С одной стороны, альянс позволяет "разделить на всех" ответственность за нелегитимную агрессию (так было ранее в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, Югославии и других странах). С другой стороны, союзники-"младоевропейцы" рвутся в бой (по крайней мере, на словах), два джокера – Грузия и Украина – тоже не пожалеют жизней своих граждан в "священной войне". Они-то и понесут основные потери на Российском фронте. Если удастся избежать ядерной фазы конфликта, "золотой миллиард" человечества практически ничего не потеряет.

Антироссийская суть НАТО очевидна. Планы дальнейшего расширения за счет Украины и Грузии – это красная черта, за которой последует неизбежное развитие военных конфликтов различной интенсивности в Черноморском регионе (вспоминаем "тренировочный" Керченский инцидент), на Южном Кавказе (август 2008 года ничему не научил, активность альянса сохраняется), в странах Балтии (там "калининградская заноза" НАТО) и в Республике Беларусь (союзные обязательства). Да, практически на всем пространстве СНГ волей-неволей придется с оружием в руках выбирать между ОДКБ и НАТО. При этом территориальные (национальные) претензии «всех ко всем» будут множиться, обломки СССР – управляемо дробиться по югославскому сценарию.

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Подтверждение серьезности намерений – недавние маневры американских стратегических бомбардировщиков B-52 в Балтийском регионе, "отработка операций для решения широкого круга глобальных задач", а точнее имитация ядерных ударов по Калининградской области. Россия в Мексиканском заливе таких учений пока не проводит, хотя могла бы.

Разделить Россию и ответственность

После заявления МИД РФ в НАТО демонстративно обеспокоились дефицитом взаимодействия, а скорее тем, что не могут просчитывать действия Москвы. В очередной раз в Брюсселе подчеркнули, что общение – важный элемент сдерживания. Подобные заявления регулярны, и с реальностью никак не связаны. К примеру, представители руководства НАТО отказались от участия в VIII Московской конференции по международной безопасности, которая состоится в апреле. Вероятно, Вашингтон запретил.

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Отдельные члены альянса сохраняют иллюзии, и France 24 цитирует Ива Бойе (Yves Boyer), научного сотрудника Фонда стратегических исследований (Fondation pour la recherche stratégique): "Ни одна страна НАТО не будет насмехаться над русскими в Черном море… Это вторая по величине ядерная держава в мире". Еще одно интересное наблюдение: "Побережье Азовского моря полностью принадлежит России. С таким же успехом можно было бы требовать, чтобы американцы держались подальше от Мексиканского залива". Вашингтон и Брюссель вряд ли прислушаются, а Пентагон готовится действовать в Европе самостоятельно.

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США и НАТО давно планируют демонтаж российской государственности. Так, влиятельная американская политическая газета The Hill публикует откровение "Управление распадом России". Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Януш Бугайский пошагово описывает, что необходимо сделать для разжигания национальных конфликтов на территории РФ и распада страны: "Чтобы управлять процессом роспуска и уменьшить вероятность конфликта, который выходит за пределы государственных границ, Западу необходимо установить связи с различными регионами России и содействовать их мирному переходу к государственности". При этом НАТО должна "обеспечить безопасность соседей России в случае ее распада".

Возможно, конкретным экстремистом Бугайским уже заинтересовались Интерпол и Следственный комитет РФ, однако подобных "мыслителей" на Западе много. А знаний о России мало, вот, в чем проблема альянса.

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