Не тот изгой: почему саммит США и КНДР в Ханое не похож на провал

Особенно успешно констатировали провал ханойского саммита, понятное дело, бывшие ключевые СМИ США, контролируемые демократами, пишет Дмитрий Косырев в колонке для РИА Новости. © AFP 2019 / MANDEL NGAN Трамп заявил, что готов помочь КНДР стать экономической державой

Вот образец их логики: надо было задавить Пхеньян санкциями и поставить на колени, то есть вынудить отказаться от ядерного оружия, но Пхеньян уже показал, что на колени не становится. Ему нужны ответные уступки типа снятия санкций, но на это не могут пойти США, потому что покажут слабость. Если бы в Ханое ограничились символическим актом — подписали декларацию о прекращении Корейской войны 1950-53 годов, то Ким потребовал бы вывода американских войск с Юга Кореи. Если саммит завершается вообще ничем (что и произошло), то Ким все равно выигрывает, потому что сохраняет ядерное оружие и вообще неплохо себя чувствует. А значит, Трампу просто не надо было ехать в Ханой, он плохой дипломат и т.д.

Но какие-то мелочи явно не вписываются в этот приговор, причем все эти они прослеживаются в поведении именно американской стороны. Есть ощущение, что команда Трампа была и остается вполне довольной сложившейся ситуацией. Причем заметно это было еще до саммита. Вот выступление президента на одном из митингов своих сторонников: Ким "писал мне красивые письма. Это великолепные письма. У нас с ним любовь".

Трамп ответил на вопрос корреспондента Sputnik и удивил западные СМИ>>

Или реакция той же команды на безрезультатный саммит в Ханое: лидер США назвал его продуктивным и выразил надежду на успешное многолетнее сотрудничество с Ким Чен Ыном. Любовь продолжается… И в ее сиянии купаются все азиатские державы, как союзники США, так и не союзники: нет взаимных угроз, нет шарящихся у корейских берегов авианосцев, нет ядерных или ракетных испытаний — чего же еще. Было куда хуже.

Давайте предположим, что перед нами очень важный для понимания перемен в мире феномен: команда Трампа аккуратно выводит Северную Корею из списка "стран-изгоев". Прежде всего потому, что уже давно она в этот список как-то очень плохо помещалась, создавала лишние проблемы нескольким администрациям подряд.

В 80-е годы то ли Михаил Горбачев, то ли Александр Яковлев как бы в шутку сказали США и Западу: мы сделаем с вами что-то страшное — оставим вас без врага. И ведь это оказалось действительно страшно.

Общества и цивилизации без идеологий не живут. Что было делать целому Западу, оставшемуся без Востока, — то есть без большого страшного врага, противостояние которому было осью мышления практически каждого обитателя западной группы стран? Куда стремиться, какой мир строить? И останется ли он прежним Западом, то есть союзом?

И тогда в 90-е годы в качестве временного заполнения идейного вакуума буквально "на табуретке" была сконструирована идея "стран-изгоев". Горстки аномальных государств, бросающих вызов единому и управляемому из Вашингтона человечеству.

США и КНДР не достигли соглашения по итогам саммита>>

Изгоев завели по одной-две штуки на регион. В Восточной Азии то была Северная Корея, в Юго-Восточной — Бирма (Мьянма), на Ближнем Востоке — сначала Ирак, потом Сирия, не говоря об Иране, в Африке — Ливия…

Заметим их особенности. Везде должен был управлять не совсем здоровый на голову (то есть не признающий военной логики) и поэтому опасный диктатор, угнетающий, а то и уничтожающий свой страдающий и голодающий народ. Везде исходящая от него для Запада опасность должна была быть на самом деле воображаемой, с тем чтобы щелкать "изгоев" поодиночке — без особых потерь и желательно руками местных "борцов за свободу" — и так двигаться к "концу истории". Вся эта картинка поначалу давала хлеб популярной литературе и кино (герои должны же с кем-то бороться), но не забудем военно-промышленный комплекс и многое прочее.

© Sputnik / Илья Питалев Ким Чен Ын о встрече с Трампом: приложим усилия для достижения результата

Дальше пошли неприятности. Например, с Ираком, уничтожение которого оказалось более трудным делом, чем думалось. Но и с Северной Кореей, которая вообще не вполне, как уже сказано, в эту схему вписывалась. И по части страданий народа (вот хотя бы — наугад — репортаж с кулинарного фестиваля в Пхеньяне; в заголовке — что-то насчет "голодающего народа", а в тексте…). И особенно по части несущественной опасности. Даже без ядерного оружия Северная Корея может причинить немало неприятностей агрессору, а уж с нынешними 20-60 боеголовками — и подавно. С местными "борцами за свободу" тоже проблемы.

И еще: изгой должен быть изолирован, но Пхеньян пользуется той или иной степенью поддержки Китая, России, даже Южной Кореи. И уж как минимум вся прочая Азия в ужасе от перспективы американской агрессии на полуострове.

Трамп рассказал, какое решение было самым сложным в президентской карьере>>

Администрация Трампа — не первая, пытающаяся подредактировать список "изгоев". Администрация Барака Обамы довольно успешно сделала это с Ираном, при Трампе процесс попытались развернуть, зато задумались: а зачем нам вся эта история с Северной Кореей, где от нее наши выгоды, кроме неприятностей?

© AFP 2019 / Anthony Wallace, pool Эксперты о встрече Трампа и Ким Чен Ына: пойдут на взаимные уступки

С одной стороны, команда Трампа тоже делает свою дипломатию "на табуретке", если не "на коленке", — у нее чаще работают инстинкты (здравый смысл на уровне ощущений), чем система. Иначе бы она не пыталась создавать очередной фантом "страны-изгоя" из Венесуэлы. Кроме того, картину внешней политики США страшно запутывает тот факт, что множество даже как бы грамотных американцев (включая дипломатов), на свою беду, верят собственной пропаганде, что было заметно по конфликту в Сирии, когда в 2016 году американцы думали, что борющиеся с "диктатором" Асадом "хорошие террористы" им подчиняются и готовы отводить войска или прекращать огонь, а оказалось — не очень.

Но, с другой стороны, нынешняя команда в Белом доме пытается возвратить мир в позапрошлую эпоху борьбы "большого Запада" с "большим Востоком" — Китаем и Россией, в этом порядке. А зачем тогда нужны изобретения эпохи прошлой — типа стран-изгоев? Та эпоха кончилась. И с Кимом теперь может быть даже "любовь".

КНДР испытала новое высокотехнологичное оружие, США сразу отреагировали>>

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.