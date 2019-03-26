"Платить пособие каждому пользователю соцсетей": как это будет

СМИ развитых стран обсуждают идею, которая должна победить бедность и неравенство. Формально дискуссия идет о западном мире, но она напрямую касается и нас с вами.

Собственно, с наших местных новостей и стоит начать. На выходных отечественная блогосфера снова веселилась и постила мемы, начинающиеся со слов "Здравствуйте, я блогерка и хотела бы получить (далее следовали варианты: бутылку виски, путевку на юг, мужа, миллион рублей, депутатский мандат), обещаю рассказать об этом", пишет Виктор Мараховский в колонке для РИА Новости. Доктор психологии рассказала об основной опасности соцсетей

Импульс веселью дала 39-летняя феминистска и активистка, запросившая у косметической фирмы ее продукцию в обмен на рецензию в блоге. Получив отказ (из-за маленькой аудитории), активистка подняла в сети оскорбленный хай — ибо отказом ее ущемили и обесценили.

Общественность зацепило. Последовал вал пародий. Получившийся хайп даже попыталась угнать К. А. Собчак и все такое. В общем, все пошутили и посмеялись.

Но есть основания полагать, что ничего особо веселого тут нет. При всей незамутненности отдельно взятой активистки — она выступила проводником передовых на сегодня мировых трендов.

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Мы вообще недооцениваем тот факт, что все наши "трендоцефалы" со своей потешной терминологией, феминитивами, хайпами и перформансами — своего рода миссионеры. Они как умеют ретранслируют среди нас авангардные мысли, бушующие в Лондоне, Нью-Йорке, Париже и Сан-Франциско.

Скажу больше: посреди нашего безыдейно-циничного общества они одни являются единственными профессиональными идеологами, поскольку, кроме идеологии, ничего не умеют и пытаются заработать на жизнь борьбой — с обществом или государством. Пока что их успехи скромны, но может случиться всякое и маргинальные сегодня выходки завтра могут стать истиной, отрицание которой станет наказуемо.

Так вот.

С начала года в мировых СМИ и политических кругах циркулирует мысль, озвученная целым рядом мейнстримных изданий и даже губернатором штата Калифорния.

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Суть затеи: интернет-гиганты — такие как гугл и фейсбук — используют персональные данные своих пользователей и получают прибыли. Значит, этими прибылями они должны делиться с пользователями.

Звучит небанально, но под всем этим имеется теоретическое обоснование. Согласно передовой теории, данные — это "новая нефть" (в том смысле, что на них делаются деньги). А значит, данные пользователей "обладают ценностью — так же, как труд".

Иными словами: есть некто, сидящий в сети, постящий туда котиков, ставящий лайки, репостящий статьи о том, как нас обкрадывают власти и залечивают врачи, а в промежутках покупающий то, что ему впаривается контекстной и персонализированной рекламой. Этим всем он тоже вращает шестеренки ВВП. А значит — он эквивалентен шахтеру, электрику, парикмахеру, музыканту и писателю. И точно так же заслуживает вознаграждения за свое существование, как перечисленные трудяги разных сфер за свои тонны угля, починенные проводки, кантаты и новеллы.

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По факту перед нами — развитие идеи Безусловного Базового Дохода, которую, несмотря на сопротивление государств и наций, продолжают пиарить как "потенциальный путь к сокращению бедности и неравенства".

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Во всех своих изводах эта идея сводится к тому, что современник уже не слишком нужен экономике как работник (ибо автоматизация и роботы), а значит — надо отступиться от устаревших формул XX века, согласно которым оплачиваться должна только работа. Сам факт наличия человека — уже достаточный повод для выплаты ему содержания.

Понятно, что отечественные "миссионеры безусловного дохода", собравшиеся в пучки арт-сообществ, кинообщественностей, независимых медиадеятелей и далее вплоть до фем-активисток, заботятся не обо всех и каждом, а о себе. И доходов они себе требуют вовсе не базовых. Но это разница не принципиальная. Я пару недель назад имел в радиоэфире беседу с кинокритиком и арт-продюсером, с жаром отстаивавшей обязанность государства оплачивать создание фильмов, которые никто не смотрит. Если бы не глубоко кастовое мировоззрение, присущее нашей культур-тусовке, та продюсер ничем не отличалась бы от миссионерш равенства. Главное ведь тут не базовость дохода, а его безусловность.

А теперь главное.

В действительности трудно представить себе что-нибудь более далекое от борьбы за справедливость и равенство, чем вся эта битва за положняк.

Потому что выдача "блогеркам" халявной косметики за то, что они есть; арт-деятелям — денег на фестивальные междусобойчики за то, что они есть; гражданам — пособий за то, что они есть и так далее — это идеальный способ не преодолеть, а закрепить и зацементировать неравенство.

В качестве примера тут уместно привести отечественное кино 90-х и ранних нулевых, как раз сидевшее на "безусловном доходе". Собственно рынка для него в стране не было или почти не было. Мысль о том, что какой-то фильм может отбиться в прокате, казалась фантастической.

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Как следствие — государство просто молча платило кинотусовке дань, а та ее распределяла среди себя, за редчайшими исключениями снимая нечто глубоко фестивальное для себя же. То есть целый как бы творческий класс производил заведомо неконкурентоспособный продукт, пилил бюджеты и был счастлив малым.

А миллиарды зарабатывал себе Голливуд.

В некотором смысле вся "халявономика", о необходимости которой так много говорят сегодня передовые люди, разделит общество на условный Голливуд и условное "русское кино 90-х".

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И поэтому крайне хочется надеяться, что такого псевдоравенства у нас не будет.

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