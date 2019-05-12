Отчего перед поездкой в Россию заметался госсекретарь США

Тринадцатого мая в Россию с двухдневным рабочим визитом прилетит госсекретарь США Майк Помпео.

Вероятно.

Оговорка весьма существенна, учитывая, что за текущую неделю Помпео в последний момент отменил (если выражаться дипломатически корректно, "отложил на неопределенный срок") две запланированных поездки: в Германию и Гренландию, пишеь Ирина Алкснис в колонке для РИА Новости. Причем немцы не оценили подобающую случаю риторику американцев с выражением сожаления и ссылкой на "неотложные дела" и восприняли данный шаг госсекретаря как политический демарш, свидетельствующий о "разбитой вдребезги" дружбе между двумя странами.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Помпео о переговорах с Лавровым: у нас совершенно разные интересы

Впрочем, с большой вероятностью на этот раз все пройдет по плану — по той простой причине, что американцам встреча с российским руководством куда нужнее, чем Кремлю. Это подчеркнул и МИД России, сообщив, что визит организуется по просьбе американской стороны. Основным пунктом программы Помпео должны стать переговоры с российским коллегой — Сергеем Лавровым. Встреча с Владимиром Путиным "пока не планируется".

В отношении возможных тем обсуждения предстоящих переговоров тумана неопределенности еще больше, и не потому, что на международной арене период затишья, а по прямо противоположной причине. Визит американского госсекретаря приходится на момент резкого обострения сразу нескольких ключевых проблем мировой политики. И дело не в случайном совпадении событий, а в том, что Вашингтон открыто, сознательно и целенаправленно пошел на одновременную эскалацию по ряду направлений.

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Главные тут, безусловно, Китай и Иран.

Вступило в силу решение Дональда Трампа о повышении пошлин на китайские товары с десяти до 25 процентов на сумму до 200 миллиардов долларов. Вашингтон обвинил Пекин в срыве переговоров по торговой сделке.

Это в очередной раз продемонстрировало фирменную для американской внешней политики прямолинейную нахрапистость: сначала огульно обвинить партнеров в нарушениях, ввести на данном основании рестрикции (и заодно ввергнуть мировые рынки в панику), а потом договориться о возобновлении переговоров. Но принятые решения оставить, разумеется, в силе.

© Sputnik / Сергей Гунеев Зачем Трамп звонил Путину

Теперь мир ждет, чем ответит Китай, уже пообещавший контрмеры, но итог неизменен — торговое противостояние вышло на новый виток.

Очень похоже ситуация развивается и вокруг Ирана. Вашингтон последовательно подталкивает новыми санкциями Тегеран к выходу из ядерной сделки и добился в этом определенных успехов. Иранские власти объявили о приостановке выполнения части своих обязательств.

Другие страны, включая европейские и Россию, твердо возлагают ответственность за происходящее на Вашингтон, но результата — нужного американцам — это не меняет. Так долго и огромными усилиями достигавшееся урегулирование вокруг Ирана и его ядерной программы рассыпается на глазах. А откровенно задиристая риторика Штатов и отправленный ими к иранским берегам авианосец дают понять, что именно это и является их главной целью.

На этом фоне привычные темы российско-американского диалога последнего времени — Сирия, Венесуэла, Украина и даже КНДР — выглядят бледнее и менее остро, хотя их также с большой вероятностью обсудят на предстоящих переговорах.

Однако это не снимает главный вопрос: зачем госсекретарь вообще едет в Сочи? В момент, когда Вашингтон пошел на резкую эскалацию с оппонентами и демонстративно расплевался с союзниками, каковы цели демонстрации дружелюбия в отношении России?

© AFP 2019 / JOHN THYS Госсекретарь США призвал не сравнивать ситуации с Голанами и Крымом

Стоит сразу отметить, что дружелюбие это относительное. Штаты в лице разных своих представителей исполняют роли хорошего и плохого полицейского одновременно. В четверг Трамп публично отказался назвать Россию врагом США и заявил о стремлении наладить отношения. Помпео, в свою очередь, в который раз пообещал, что США не позволят построить Москве "Северный поток — 2". А агентство "Блумберг" опубликовало очередной инсайд, согласно которому Россия может быть включена Вашингтоном в обновленный список стран, "манипулирующих своей валютой, чтобы добиться торговых преимуществ".

В общем, над нами тоже как бы вертят кнутом и дают понять, что если не выпорют, то это уже будет пряник и за него стоит заплатить.

Но Россия уже сто раз давала понять, что не купится.

Так зачем же?

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Представляется, что ответ стоит искать в той роли, которую играет Россия на мировой арене в настоящий момент.

© AFP 2019 / Jim Watson Госдеп анонсировал встречу Помпео с Путиным в Сочи

Не обладая особо мощной экономикой и из ряда вон выходящими политическими ресурсами, страна умудрилась занять уникальную нишу нейтрализатора разрушительных планов США — и успешно в ней работать.

Штаты на излете своего геополитического могущества сделали ставку на деструктивные процессы в мире. Развязывание войн, инспирирование политических и экономических кризисов, организация цветных революций, втягивание во все это конкурентов, партнеров и даже союзников — та питательная среда, на которую Вашингтон рассчитывает. В этом смысле Дональд Трамп просто обеспечил максимальную открытость данной политики.

Но последние годы на пути Вашингтона регулярно встает Москва, помогающая самыми разными способами — от экономических до военных — все большему количеству стран удержаться от соскальзывания в предписанную им пропасть.

Нынешняя "эскалация во все стороны" с высокой вероятностью свидетельствует, что негативные для США процессы ускоряются и американские власти форсируют меры, которые считают жизненно важными для своей страны.

Очередная возможная "подножка" со стороны Москвы явно расценивается в Белом доме как крайне нежелательное развитие событий.

А раз так, вполне закономерно, что в Сочи летит госсекретарь США, целью которого будет любыми способами — уговорами, угрозами или шантажом — добиться невмешательства России в запущенные Штатами конфликты.

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Правда, совершенно непонятно, что Помпео может нам предложить.

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