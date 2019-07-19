Выход зрителей: у РУСДРАМа есть шанс попасть в шорт-лист премии "Звезда Театрала"

Русский драматический театр имени Фазиля Искандера попал в лонг-лист номинации "Лучший российский театр за рубежом" российского журнала "Звезда Театрала" в начале июля 2019 года.

СУХУМ, 19 июл – Sputnik, Бадри Есиава. РУСДРАМ рассчитывает на поддержку зрителей для попадания в шорт-лист престижного журнала "Звезда Театрала", рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор Русского драматического театра имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба.

"Помимо РУСДРАМА, в лонг-лист номинации вошли еще десять театров. Для попадания в шорт-лист нужны голоса зрителей, и мы просим всех наших поклонников зайти на официальный сайт "Звезда Театрала" и поддержать нас. Голосование продлится до конца августа, а результаты объявят в сентябре, награждение пройдет в театре имени Вахтангова", - отметил Хинтба.

Он добавил, что попадание в лонг-лист – это уже большое достижение для любого театра, а в случае театра из Абхазии, успех всей страны.

"Звезда Театрала" – это одна из крупнейших независимых театральных российских премий, которую также называют премией зрительских симпатий. Ежегодно ее вручают лучшим российским театрам, спектаклям, актерам, режиссерам, и там есть номинация "Лучший российский театр за рубежом". Для нас это было приятной неожиданностью", - сказал Хинтба.

Гендиректор РУСДРАМА поблагодарил абхазских и зарубежных зрителей, благодаря голосам которых этот театр попал в номинацию.

Сухумский театр юного зрителя был преобразован в Государственный Русский театр драмы Абхазии, а позже был назван в честь писателя Фазиля Искандера. Театр открылся 7 сентября 1981 года в Сухуме.

С 24 мая 2016 года РУСДРАМ возглавляет генеральный директор Ираклий Хинтба.

В рамках 37-го театрального сезона в 2018 году Русдрам сыграл 109 спектаклей, из них шесть премьерных. Театр за этот период посетили 35 тысяч зрителей. Примерно такое же количество зрителей посетили РУСДРАМ за девять месяцев 2019 года. За два с половиной года в этом театре прошло 350 различных мероприятий.

Театр имени Фазиля Искандера из Абхазии побывал с гастролями в Саранске, Адыгее, Санкт-Петербурге, Ясной Поляне. Принимает участие в различных российских и международных фестивалях, на одном из которых - XIV Международный фестиваль русских драматических театров "Соотечественники" в Мордовии - гендиректор РУСДРАМА Ираклий Хинтба был награжден медалью "За межнациональное согласие".

Самыми популярными и полюбившимися зрителям спектаклями этого театра можно назвать "Хаджи-Мурат", "Пять вечеров", "Все мои сыновья", "Примадонны", "Игрок", "Визит старой дамы".

Премия "Звезда Театрала" была учреждена в 2007 году. Победителями в номинации "Лучший режиссер" становились Андрей Кончаловский за спектакль "Вишневый сад", Лев Додин – "Гамлет" МДТ-Театр Европы, в номинации "Лучшая мужская роль" признавались Сергей Безруков, Константин Райкин, в номинации "Лучшая женская роль" побеждали Нонна Гришаева, Вера Бабичева. Лучшим спектаклем в 2017 году был признан "Царь Эдип" режиссера Римаса Туминаса театра имени Вахтангова.

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