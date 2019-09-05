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Актер молодежного театра Беслан Лагулаа во время сборов на гастроли спектакля Келешбей

В новом формате: Молодежный театр готовится к моноспектаклю "Белая скала"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Премьера моноспектакля "Белая скала" по одноименному рассказу абхазского писателя Чичико Джонуа состоится в Молодежном театре 16 сентября.

СУХУМ, 5 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Молодежный театр готовится к моноспектаклю "Белая скала", рассказал режиссер Беслан Лагулаа.

Это первый моноспектакль в репертуаре театра. Идея постановки появилась у актера и режиссера Беслана Лагулаа.

"Идея возникла давно. Мы постепенно готовили материал. Но основательно взялись за спектакль после премьеры "Последний из ушедших" (премьера состоялась 23 мая 2019 года – прим.). Мы правили текст специально для моноспектакля. Это для нас новый формат. Спектакль будет необычным для абхазского зрителя", – рассказал Беслан Лагулаа.

Моноспектакль будет исполнять актер Молодежного театра Ахра Кварчия. Репетиции "Белой скалы" идут уже два месяца. В нем, по словам Беслана Лагулаа, важную роль играет хореография. Будут три пластических этюда.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Первая постановка "Последнего из ушедших": как прошла премьера спектакля

Для постановки танцев театр специально пригласил хореографа Элеонору Мазову.

"Нам предстоит поставить три пластических этюда. Актеру с помощью пластики нужно показать свои чувства, эмоции. Мы на правильном пути. У нас все получается, режиссеру нравится", – пояснила Мазова.

Премьеру моноспектакля покажут 16 сентября на малой сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба.

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Теги:
Сухум, Абхазия, Молодежный театр Абхазии


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