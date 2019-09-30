Минадора Зухба: трагедии на сцене и в жизни

Минадора Ивановна Зухба создала на сцене абхазского театра длинный ряд потрясающих трагических образов, ее по праву считали королевой трагедийного жанра, но парадокс ее жизни заключался в том, что беды и несчастья сопровождали Зухба и в жизни, а началось все еще в детстве.

Арифа Капба, Sputnik

Минадора Зухба родилась в селе Гумриш в Ткуарчалском районе, в шесть лет осиротела, оставшись на попечении старшего брата, но и брату была суждена гибель – его убили за революционную деятельность. Так маленькая Минадора попала в Тбилисский детский дом, где и выросла без семьи и вдали от родины.

Страсть к театру

Но судьбе было угодно вернуть ее в Абхазию – Минадора вышла замуж за жителя села Кутол Константина Когония. В браке у них родились трое детей – сыновья Шота и Михаил, а также дочь Этери.

"Она была уже с детьми, когда вдруг захотела попробовать свои силы в театре, уехала с детьми в Сухум, ей там родственники помогли найти небольшую комнату, муж был категорически против того, чтобы Минадора стала актрисой, но он не смог ее остановить, и они развелись," - рассказывает Венера Когония, двоюродная племянница Константина Когония.

Такое страстное желание играть на сцене абхазского театра было тем более необъяснимо, учитывая тот факт, что никакого актерского образования у Зухба, когда она переступила порог театра, не было. Все это напоминает фразу из одного известного голливудского фильма: "Некоторые люди очень ясно слышат свой внутренний голос и живут так, как он им подсказывает. Такие люди сходят с ума. Или становятся легендами". Возможно, именно повинуясь "внутреннему голосу", Минадора Ивановна пришла в театр, и она действительно стала легендой отечественной сцены.

© Foto / предоставлено Арифой Капба Минодора Зухба

Начав работать в театре, она в то же время одна должна была воспитывать троих детей, дочери Этери было на тот момент всего три года. Во многом Минадоре Ивановне помогал муж Константин Когония, с которым они сумели сохранить очень хорошие отношения, утверждает Венера Когония: "Он часто навещал их в Сухуме, привозил продукты из Кутола, мог что-то продать, когда им нужны были деньги. И сама Минадора Ивановна работала не только в театре, где было небольшое жалованье, но, насколько помню, она еще была кассиром в другой организации. Позже ей выделили небольшой домик по нынешней улице Ардзинба, она его отремонтировала и жила там с детьми. Сейчас этот дом в полнейшем запустении".

От небольших ролей к Медее

Впервые в театр Зухба пришла в 1935 году. Первые десять лет своей службы в театре она лишь набиралась опыта и училась, играя роли незаметные и далеко не первого плана, считает искусствовед и знаток абхазского театра Алексей Аргун. Первой ее заметной ролью стала Ханума в одноименной комедии по пьесе Цагарели, но ее первой действительно знаковой ролью стал образ Карамсады в драме "Салуман" Шараха Пачалиа.

Именно тогда стало явным ее драматическое дарование, и оно засверкало во всех гранях в таких театральных ролях, как Кама в постановке "Люди доброй воли" по Мдивани, Шоухар – "Перед восходом сонца" по Габуниа, Есма – "Черные гости" по Гулиа, Шасиа – "Данакай" по Чанба и во многих других. В создании образов абхазских женщин Минадора Зухба была гениально гармонична. Известный факт, что она практически никогда не пользовалась театральным гримом, а ее бархатный голос и тембр считались самым узнаваемым голосом театра.

© Фото : из архива Гули Кичба Абхазский театр. Постановка "Медея" в главной роли Минадора Зухба

Еще одной знаковой ролью Минадоры Зухба была Медея в одноименном спектакле по древнегреческой трагедии Еврипида, которую в абхазском театре поставили в 1959 году. Роль обезумевшей от любви к Ясону Медеи особенно хорошо удалась Минадоре Зухба.

"Медея у Зухба - женщина титанической силы, готовая на любые поступки ради мести человеку, обманувшему и насмеявшемуся над ее любовью и честью", - писал искусствовед Алексей Аргун об этой ее роли.

Потеря за потерей

На сцене театра Минадора Зухба многократно исполняла роли матерей-героинь, а также матерей, теряющих своих сыновей. И тут – жизнь в искусстве Минадоры Зухба и ее собственная судьба имеют поражающее сходство. Злой рок забрал у актрисы ее старшего сына Шоту.

"Старший сын Минадоры Зухба Шота Когония окончил военное училище в Тбилиси, - рассказывает Венера Когония. - Там он очень ярко проявил себя, и его перевели на службу в Батуми, где он и жил какое-то время. Так случилось, что там он подхватил туберкулез".

Болезнь сына стала настоящим испытанием для матери. Она до последнего боролась за его выздоровление, даже пошла просить достать очень дорогое лекарство к тогдашнему секретарю Обкома Мгеладзе, который абхазцев в общем-то не жаловал, но актрисе отказать в просьбе не мог.

© Foto / предоставлено Арифой Капба Минодора Зухба с дочерью Этери Когония

"И лекарство достали, но ничего не помогло, Шоты не стало… Что и говорить, это стало трагедией ее жизни", - говорит Венера Когония.

Но на этом несчастья не ушли из ее жизни. Череда печальных событий случилась и через много лет после гибели старшего сына - во время Отечественной войны 1992-1993 годов. Минадора Ивановна в то время проживала вместе с другим сыном Михаилом, невесткой и их детьми в так называемом доме театральных работников неподалеку от кинотеатра "Сухум", директором которого и являлся до войны сын актрисы Михаил Когония. В боях за освобождение родной земли участвовали оба сына Михаила – Алхас и Лаша. Алхас погиб в селе Джгерда, а Лаша на Гумисте, пытаясь вытащить из воды раненого друга, сам получил смертельное ранение. Так великая актриса потеряла сразу двух своих внуков.

Единственная дочь Минадоры Ивановны Этери Когония, пойдя по стопам матери, также была актрисой Абхазского драматического театра и тоже являлась одной из ярчайших театральных звезд своего поколения. Так случилось, что Этери погибла во время одного из обстрелов города Сухум в апреле 1993 года. Минадоре Зухба тогда уже было 84 года. Потеря любимой дочери стала еще одним звеном в цепи трагических событий ее жизни. Актриса пережила свою дочь на четыре года и ушла из жизни в декабре 1997 года.

© Foto / предоставлено Арифой Капба Минодора Зухба

Жизнь Минадоры Зухба, полная трагедий в жизни и на сцене, была легендарной, и, возможно, именно театр и был той отдушиной, которая позволяла ей отвлечься от всех страшных ударов судьбы.

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