На "Радугу" с "Электрой": РУСДРАМ примет участие в фестивале в Санкт-Петербурге

Спектакль "Электра" в постановке российского режиссера, номинанта театральной премии "Золотая маска" Артема Устинова, будет сыгран на сцене театра юного зрителя имени Брянцева в Санкт-Петербурге 5 декабря в 19:00.

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Русский театр драмы имени Искандера примет участие в международном театральном фестивале "Радуга" в Санкт-Петербурге со спектаклем "Электра", сообщил на личной страничке в Facebook гендиректор театра Ираклий Хинтба.

"Скоро мы едем в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в знаменитом международном театральном фестивале "Радуга" со спектаклем "Электра" в поставке Артема Устинова. Спектакль будет сыгран 5 декабря в 19.00 на сцене ТЮЗ им. Брянцева", – написал он и добавил, что все расходы, связанные с участием РУСДРАМа в "Радуге", берет на себя оргкомитет фестиваля.

Хинтба отметил, что фестиваль "Радуга" ведет свою историю с февраля 2000-го года, и на настоящий момент это один из самых престижных театральных форумов России.

"В 2016 году заслуги фестиваля были высоко оценены руководством России: проект "Радуга" был награжден Премией Правительства Российской Федерации в области культуры. Концепция фестиваля – современная драматургия для молодёжи, новые, театральные формы, актуальная режиссура", – подчеркнул он.

Премьера спектакля "Электра" в Русском театре драмы состоялась 30 октября 2019 года. Ее поставил молодой российский режиссер Артем Устинов. "Электра" была отобрана путем тайного голосования в рамках творческой лаборатории Союза театральных деятелей России, которая представила абхазским зрителям три эскиза по произведениям античной литературы.

В спектакле принимают участие всего шесть актеров: Мадлена Барциц, Милана Ломия, Осман Абухба, Саид Лазба, Наталья Папаскири и Лоида Тыркба. Авторам спектакля удалось создать в камерном пространстве совершенно необычный мир, живущий по своим законам. При помощи света, звука, цветовых решений в костюмах зритель как будто переносится из сегодняшнего дня в параллельное пространство.

Из-за пандемии коронавируса в Абхазии до 24 ноября закрыты театры страны. Однако в этот период РУСДРАМ не прекращает свою деятельность. 16 ноября театр принял участие в фестивале русских зарубежных театров в Москве. На сцене Московского театра "Et cetera" показали спектакль "Кровавая свадьба" в постановке режиссера Марии Романовой.

Ранее, 11 ноября в Великом Новгороде на старейшем международном фестивале Достоевского РУСДРАМ показал спектакль "Игрок" по роману Федора Достоевского.

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