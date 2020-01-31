Богатейший человек мира заработал 13 миллиардов долларов за четверть часа

Глава Amazon Джефф Безос стал еще богаче после резкого скачка акций его компании на бирже. Стоимость бумаг взлетела на 12%.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Самый богатый человек мира существенно увеличил свое состояние за считаные минуты. Глава Amazon Джефф Безос заработал 13,2 миллиарда долларов за какие-то четверть часа.

Таким образом, состояние Безоса, которому принадлежит 12% Amazon, выросло до 129,5 миллиарда долларов.

Как пишет Bloomberg, причиной этому стал резкий скачок акций Amazon на постмаркете 30 января. Бумаги выросли на 12%, до 2,1 тысячи долларов, на фоне публикации успешного квартального отчета компании. Прибыль Amazon составила 87,4 миллиарда долларов, прибыль на акцию – 6,47 доллара, что существенно выше цифр, которые прогнозировали аналитики.

В середине января Джефф Безос потерял лидерство в списке самых богатых людей мира по версии Forbes. Он уступил первую строчку президенту Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернару Арно, чье состояние на тот момент оценивалось в 117 миллиардов долларов. Однако глава Amazon довольно быстро смог вернуться на вершину рейтинга.

Читайте также: