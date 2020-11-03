Итоги сезона: чемпионат и Кубок Абхазии по футболу

Очередной футбольный сезон в Абхазии подошел к концу, определились победители чемпионата и Кубка. В этом году турниры проводились в короткие сроки из-за пандемии, чемпионат начался в начале августа и завершился в конце октября, а игры на Кубок начались в начале сентября, 1 ноября был проведен финальный матч.

Чемпионом Абхазии стал столичный "Нарт", обладателем Кубка – команда "Гагра". В чемпионате было сыграно 42 матча и забито 172 гола, "Нарт" набрал 30 очков, столько же гудаутская "Рица", которая заняла второе место по дополнительным показателям. Бронзовых наград чемпионата удостоилась "Динамо" Сухум.

В Кубке страны было проведено 11 матчей, в которых футболисты забили 45 голов. В финале Кубка встречались гудаутская "Рица" и "Гагра". Первый тайм остался за командой Гудауты – 1:0, но во втором тайме "Гагра" сумела забить два мяча и завоевать трофей.

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