Документы первых дней Великой Отечественной рассекретило Минобороны России

Минобороны России создало ресурс с уникальными документами из секретных архивов начала Великой Отечественной войны.

СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Министерство обороны России в День памяти и скорби 22 июня опубликовало на своем официальном сайте рассекреченные документы посвященные событиям первых дней Великой Отечественной войны.

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"Посетители сайта смогут ознакомиться с рассекреченными архивными документами первых дней Великой Отечественной войны: директивами НКО СССР, приказами и донесениями командиров воинских частей и соединений, первыми принявшими на себя удар немецких войск, наградными документами с описаниями подвигов и первыми указами руководства страны о награждениях орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной Армии", — говорится в сообщении.

Впервые опубликовано на сайте Минобороны копия Директивы Народного Комиссара Обороны СССР № 1 от 22 июня 1941 года, подписанная Жуковым и Тимошенко и переданная в ночь на 22 июня командующим 3-й, 4-й и 10-й армий.

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"Особое внимание также заслуживает рассекреченная копия рукописного Боевого приказа Народного Комиссара Обороны №2 от 22 июня 1941 года, собственноручно составленном начальником Генштаба РККА Г. Жуковым спустя три часа после начала войны – в 7:15 утра. Примечательно, что приказ предписывает войскам Красной Армии "всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу", а бомбардировочной и штурмовой авиации уничтожать вражеские самолеты на аэродромах базирования и группировки наземных войск "на глубину германской территории до 100-150 километров". При этом было указано, что "на территорию Финляндии и Румынии до особых указаний налетов не делать". На обороте последнего листа этого документа стоит приписка Г. Жукова: "Т[ов]. Ватутину. Румынию бомбить", — отмечает сайт Минобороны РФ.

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Также в проекте впервые представлена трофейная карта начального этапа "Плана Барбаросса", где, кроме подробного размещения у границ СССР группировок немецко-фашистских войск, обозначены планируемые направления основных ударов войск вермахта в первые дни войны. Все они так и остались на бумаге: блицкриг разбился о мужество и стойкость советских войск.

© Фото : архив Федора Кузнецова Абхазия в небе: рекорды и подвиги

Знакомясь с рассекреченными документами, можно узнать, как в одном из первых боев батарея под командованием старшего лейтенанта Борисова прямой наводкой уничтожила 6 танков врага.

О подвигах красноармейцев и командиров этого соединения в первые дни войны рассказывают рассекреченные наградные документы.

"22 июня красноармеец Балакарь находился в карауле по охране точек города. В момент нападения он не растерялся, занял дот, установил станковый пулемет и в течение полутора суток огнем пулемета отражал противника и не допустил его переправы через реку Сан", — отмечено на сайте.

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Среди опубликованных документов – десятки наградных листов на красноармейцев и командиров, отличившихся в тех первых кровопролитных боях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны совместно с Центральным архивом Минобороны России провели масштабную работу по изысканию и оцифровке уникальных, ранее не публиковавшихся документов, рассказывающих о первых боях Красной Армии с вероломными гитлеровскими полчищами, вторгшимися на территорию СССР.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам расквартирования военных частей и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.

© Фото : "По ту сторону войны. Остарбайтеры и военнопленные о Германии и СССР" Забытые жертвы: советские граждане на принудительных работах в Третьем рейхе

К этому времени фашистской Германией были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар.

Против СССР выступили вместе с Германией Румыния, Италия, а через несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия и Норвегия.

Советский народ ответил врагу единым могучим сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова насмерть, защищая отечество.

Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока.