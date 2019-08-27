Есть стыковка: "Союз МС-14" с роботом "Федором" успешно причалил к МКС

Космический корабль "Союз МС-14" с человекоподобным роботом "Федором" на борту пристыковался к Международной космической станции.

СУХУМ, 27 авг — Sputnik. Космический корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" в автоматическом режиме со второй попытки успешно причалил к Международной космической станции (МКС).

Как сообщает РИА Новости, стыковка произошла, когда МКС пролетала над Китаем. Робот будет работать на станции до 6 сентября, а потом вернется на Землю.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" c кораблем "Союз МС-14" стартовала с Байконура утром 22 августа. Это был первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный "космонавт" на борту — человекоподобный робот "Федор". Корабль должен был причалить к модулю "Поиск" 24 августа, однако на расстоянии менее ста метров из-за неисправности усилителя сигнала системы сближения "Курс" корабль не смог продолжить сближение с МКС, поэтому экипаж выдал команду на увод "Союза" от станции на безопасное расстояние.

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