Закрыть немедленно: башню на горе Ахун в Сочи признали аварийной

В начале лета в башню на горе Ахун попала молния. После этого здание было закрыто для посещения, и в нем начали работать эксперты.

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Одну из главных достопримечательностей Сочи, башню на горе Ахун, признали аварийной после удара молнии и закрыли для посещения туристами, сообщает Сочинский национальный парк.

Эксперты провели оценку состояния башни после попадания в нее молнии в начале лета.

"Согласно заключению технического обследования, объект культурного наследия "Башня на горе Большой Ахун" признан как "аварийный". На основании результатов обследования технического состояния сооружения, одной из главных рекомендаций стало ограничение полного доступа людей на башню", - говорится в сообщении.

По заданию Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края компания "Памятники Кубани" установит перечень необходимых для восстановления объекта работ. Отмечается, что предварительная оценка стоимости работ будет получена после завершения проекта реставрации.

Тридцатиметровая башня на самой высокой горе побережья Сочи Ахун высотой 663 метра была построена в 1936 году при проведении масштабной реконструкции курорта Сочи. Для строительства башни до вершины горы предварительно проложили 11 километровую дорогу. По данным Нацпарка, башня регулярно обследовалась, а в 2004 году проводился ее капитальный ремонт.

В Абхазии также ведется учет и контроль за состоянием объектов историко-культурного наследия. Так, в августе 2019 года Министерство культуры Абхазии запустило геоинформационную систему, в которую вошли порядка двух тысяч объектов историко-культурного наследия Абхазии.

Пользователи системы смогут быстро находить информацию об охраняемых объектах и отслеживать их состояние. ГИС может быть полезна и для туристов, которые интересуются историческими памятниками. По картам они смогут ориентироваться, как проехать к тому или иному объекту.

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