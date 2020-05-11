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Пациентка с коронавирусом сбежала из Сочинской больницы

© Sputnik / Артур Лебедев
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Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (620)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200511/1030102496/Patsientka-s-koronavirusom-sbezhala-iz-Sochinskoy-bolnitsy.html

В Краснодарском крае с 31 марта действовал карантин, который 12 апреля сменили на режим самоизоляции до 23 мая.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Пациентка с диагнозом коронавирусная инфекция, прилетевшая в Сочи из Москвы, сбежала из сочинской инфекционной больницы №2, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Ее разыскивает полиция, так как она представляет угрозу здоровью окружающих.

Двадцативосьмилетняя женщина прилетела из Москвы 25 апреля, ее разместили в обсерваторе, 5 мая был подтвержден диагноз коронавирус. После этого женщину перевели в инфекционную больницу. Ее состояние расценивалось как удовлетворительное. 

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Побег из больницы ей удалось осуществить в ночь с 8 на 9 мая, перебравшись через бетонный забор, который окружает больницу по периметру. 

Общее число заболевших в Краснодарском крае достигает почти двух тысяч человек. В обсерваторах Краснодара, Сочи, Туапсе, Армавира, Анапы, Туапсе и Ейска, станиц Голубицкой и Кущевской, поселка Кабардинка изолированы 1934 человек.

В Абхазии на сегодняшний день подтверждено шесть случаев заболевания коронавирусом. Все заболевшие - абхазские студенты, вернувшиеся на родину из Москвы.

В апреле коронавирус был диагностирован у трех граждан, двое из которых после лечения в Гудаутской больнице выздоровели и были выписаны, одна пациентка, 1925 года рождения, скончалась.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (620)


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