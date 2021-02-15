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Александр Анкваб пошел на поправку

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210215/1031842556/Aleksandr-Ankvab-poshel-na-popravku.html

Премьер-министр Абхазии Анкваб был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России с коронавирусной инфекцией 8 января.

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Состояние здоровья премьер-министра Абхазии Александра Анкваба оценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-служба Кабмина.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Анкваб продолжит лечение от COVID-19 в Москве

Отмечается, что он переведен из палаты интенсивной терапии в стационар для прохождения курса реабилитации.

Коронавирус был выявлен у Александра Анкваб 30 декабря, 5 января он был госпитализирован в Гудаутский ковидный госпиталь, однако через три дня было решено, что Анкваб продолжит лечение в Москве.

8 января 2020 года премьер-министр Абхазии Анкваб был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России с коронавирусной инфекцией, двусторонней полисегментарной пневмонией, признаками тяжелой дыхательной недостаточности и признаками лекарственного гепатита. Ему была проведена селективная плазмофильтрация.

17 января Александра Анкваб подключили к аппарату ИВЛ, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Через неделю лечения, 25 января, у премьер-министра наметилась положительная динамика. Анкваб продолжает лечение в Москве.

Временно исполняет обязанности премьер-министра Абхазии вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.


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