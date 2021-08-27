Ученые рассказали, можно ли купаться в море во время пандемии

Ученые новосибирского центра "Вектор" выяснили, как ведет себя самый заразный штамм коронавируса "дельта" в море или в озере.

СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Специалисты уверены, что купание в море по-прежнему не несет угрозы заражения коронавирусом, об этом сотрудники новосибирского центра "Вектор" рассказали изданию "Известия".

Отмечается, что в настоящий момент нет ни одного подтвержденного случая инфицирования через воду. Объясняется это тем, что концентрация инфекции в воде обычно очень мала и не может привести к заражению.

При этом, индийский штамм коронавируса "дельта" ведет себя в воде так же, как и другие варианты вируса. Сохраняться в водоеме он может до 72 часов.

26 августа "Вектор" зарегистрировал пятую российскую вакцину от коронавируса, она рекомендована людям от 18 до 60 лет.

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