Музыкальный язык Раждена Гумба: история первого абхазского композитора

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Свои первые произведения первый абхазский композитор Ражден Гумба написал в 14 лет. При этом в столь юном возрасте он не знал еще нотной грамоты. А все мелодии, которые он придумывал, он записывал собственными знаками, на своем, придуманном языке.
В 1947 году Ражден Гумба поступил в Сухумское музыкальное училище, где обучился нотной грамоте. В то время в училище не было отделения композиции, его открыли специально для артиста, из Тбилиси были приглашены специалисты.
В 1955 году артист поступил на хоро-дирижерские курсы при Доме народного творчества Тбилиси. В том же году Гумба возглавил Народный ансамбль песни и танца Абхазии. Помимо того, что артист был директором ансамбля, он продолжил сочинять хоровые композиции и симфонические произведения, а также дирижировал ансамблем. В основе его работы всегда лежало народное творчество.
Это был профессионал с глубокой национальной природой, рассказала в интервью радио Sputnik директор Сухумского музыкального училища Нинель Бжания.
"Национальные истоки проходят через все его творчество, этим он и ценен для абхазского творчества. Я думаю, что его любовь к народному пению и повлияла на то, что он стал первым профессиональным композитором", — сказала она.
Бжания о Раждене Гумба: профессионал с глубокой национальной природой>>
Первый абхазский композитор Ражден Гумба был удостоен звания Народный артист Абхазии, Заслуженный деятель искусств Абхазской АССР и Государственной премии Дмитрия Гулиа. Композитор умер в возрасте 80 лет 21 августа 2007 года.
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