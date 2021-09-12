09:55 12 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.76
  • EUR86.15
Поиск
Ражден Гумба

Музыкальный язык Раждена Гумба: история первого абхазского композитора

© Фото : из архива семьи Гумба
Новости
Получить короткую ссылку
30420
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/0c/1033194396.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210912/1024986182/bzhaniya-o-razhdene-gumba-zapisyval-melodii-na-sobstvennom-yazyke.html

Первый абхазский композитор, Народный артист Абхазии, Заслуженный деятель искусств Абхазской АССР и Государственной премии Дмитрия Гулиа Ражден Гумба родился 12 сентября 1926 года.

Sputnik

Свои первые произведения первый абхазский композитор Ражден Гумба написал в 14 лет. При этом в столь юном возрасте он не знал еще нотной грамоты. А все мелодии, которые он придумывал, он записывал собственными знаками, на своем, придуманном языке.

Ражден Гумба
© Фото : из архива семьи Гумба
Ражден Гумба

 

В 1947 году Ражден Гумба поступил в Сухумское музыкальное училище, где обучился нотной грамоте. В то время в училище не было отделения композиции, его открыли специально для артиста, из Тбилиси были приглашены специалисты.

В 1955 году артист поступил на хоро-дирижерские курсы при Доме народного творчества Тбилиси. В том же году Гумба возглавил Народный ансамбль песни и танца Абхазии. Помимо того, что артист был директором ансамбля, он продолжил сочинять хоровые композиции и симфонические произведения, а также дирижировал ансамблем. В основе его работы всегда лежало народное творчество.

Ражден Гумба
© Фото : из архива семьи Гумба
В 1955 году композитор возглавил Народный ансамбль песни и танца Абхазии.

Это был профессионал с глубокой национальной природой, рассказала в интервью радио Sputnik директор Сухумского музыкального училища Нинель Бжания.

"Национальные истоки проходят через все его творчество, этим он и ценен для абхазского творчества. Я думаю, что его любовь к народному пению и повлияла на то, что он стал первым профессиональным композитором", — сказала она. 

Бжания о Раждене Гумба: профессионал с глубокой национальной природой>>

 

Первый абхазский композитор Ражден Гумба был удостоен звания Народный артист Абхазии, Заслуженный деятель искусств Абхазской АССР и Государственной премии Дмитрия Гулиа. Композитор умер в возрасте 80 лет 21 августа 2007 года.

Читайте также:

Теги:
Абхазия, Абхазская государственная филармония, культура

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Арба, макеты и бочки: маленький музей абхазского быта в ущелье реки Бзыбь
Маленькие государства и большие угрозы: интервью Андраника Миграняна
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться