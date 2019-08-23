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Шекспир по-абхазски: "Ромео и Джульетта" на сцене драмтеатра

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  • Предпремьерный показ спектакля по Шекспиру Ромео и Джульетта
  • Предпремьерный показ спектакля по Шекспиру Ромео и Джульетта
  • Предпремьерный показ спектакля по Шекспиру Ромео и Джульетта
  • Предпремьерный показ спектакля по Шекспиру Ромео и Джульетта
  • Предпремьерный показ спектакля по Шекспиру Ромео и Джульетта
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Ромео и Джульетта" впервые поставили на сцене Абхазского государственного театра драмы.

В Абхазском Государственном драматическом театре имени Самсона Чанба впервые поставили спектакль по Шекспиру "Ромео и Джульетта".

Пьеса, которая поставлена в Абхазском Государственном театре драмы, рассказывает о свежести чувств. Режиссер Адгур Кове называет свою постановку гимном любви и молодости.

В спектакле "Ромео и Джульетта" в Абхазском Государственном театре драмы чувствуется стиль работы режиссера Адгура Кове, который использует меньше слов, но больше пластики. Спектакль насыщен танцами. Хореография передает настроение и эмоции героев.

Спектакль "Ромео и Джульетта" в прочтении Абхазского драмтеатра насыщен символами. К примеру, красное полотно на сцене перед дуэлью Тибальда и Меркуцио, туча из света и тени над сценой - это символы нависшей трагедии.

Режиссер Адгур Кове делает акцент не только на любовной линии. Он рассказывает и о немаловажных событиях, которые происходят в средневековой Вероне, погружая зрителя в историческую обстановку тех темных времен. Так, в постановке появляются чумные доктора в носатых "птичьих" масках.

Перевел трагедию Шекспира на абхазский язык поэт Геннадий Аламия.

Роль Ромео исполняет актер Бенар Кове, роль Джульетты играют две актрисы, Лана Джопуа и Лоида Тыркба-Даутия. Всего в постановке 19 персонажей.

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Теги:
Уильям Шекспир, Абхазский государственный театр


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