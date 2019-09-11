Концепт будущего: Международный автомобильный салон во Франкфурте

Международный автомобильный салон открылся во Франкфурте в среду 11 сентября.

Ведущие автоконцерны мира представили свои новинки на международном автомобильном салоне во Франкфурте.

Свои машины на автосалоне во Франкфурте представят Десятки крупнейших европейских, американских и азиатских компаний выставили свои машины на суд посетителей. Среди них автомобили будущего: концепты, предсерийные модели, прототипы и электрокары.

Что увидели посетители Международного автосалона смотрите в фотоленте.

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