Концепт будущего: Международный автомобильный салон во Франкфурте

Ведущие автоконцерны мира представили свои новинки на международном автомобильном салоне во Франкфурте.
Свои машины на автосалоне во Франкфурте представят Десятки крупнейших европейских, американских и азиатских компаний выставили свои машины на суд посетителей. Среди них автомобили будущего: концепты, предсерийные модели, прототипы и электрокары.
Что увидели посетители Международного автосалона смотрите в фотоленте.
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