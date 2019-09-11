21:14 11 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.43
  • EUR72.22
Поиск
Фото

Концепт будущего: Международный автомобильный салон во Франкфурте

Получить короткую ссылку
13 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© AP Photo. Michael Probst
Автомобиль Audi A5 4.0 TDI Quattro на международном автомобильном салоне во Франкфурте.

Международный автомобильный салон открылся во Франкфурте в среду 11 сентября.

Ведущие автоконцерны мира представили свои новинки на международном автомобильном салоне во Франкфурте.

Свои машины на автосалоне во Франкфурте представят Десятки крупнейших европейских, американских и азиатских компаний выставили свои машины на суд посетителей. Среди них автомобили будущего: концепты, предсерийные модели, прототипы и электрокары.

Что увидели посетители Международного автосалона смотрите в фотоленте.

Читайте также:



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Концепт будущего: Международный автомобильный салон во Франкфурте
Самоистязания до крови: в Индии отметили Ашуру
Самоистязания до крови: как в Индии отметили Ашуру
Президентские выборы в Абхазии: предварительные итоги
Соцсети
Sputnikabkhazia