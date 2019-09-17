Стильные и провокационные: наряды Лондонской недели моды

Одно из четырех главных ежегодных событий фэшн-индустрии — Неделя моды в Лондоне – традиционно прошла в Сомерсет-хаусе на берегу Темзы.
Несмотря на то, что Лондонская неделя завоевала репутацию самой смелой из всех модных недель, участникам нынешних показов удалось шокировать даже искушенную публику.
Сногсшибательные наряды и закулисье лондонской Недели моды — в фотогалерее Sputnik.
Смотрите также:
- Любимые тренды и новые течения: яркие фото с Парижской недели моды
- Восточный шик: пакистанская неделя моды
- С восточным изыском: в Индии проходит Неделя моды