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Стильные и провокационные: наряды Лондонской недели моды

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© REUTERS / Henry Nicholls
Модель во время показа коллекции дизайнера Pam Hogg на Лондонской неделе моды.

Участники Недели моды в Лондоне в очередной раз шокировали и взбудоражили искушенную английскую публику.

Одно из четырех главных ежегодных событий фэшн-индустрии — Неделя моды в Лондоне – традиционно прошла в Сомерсет-хаусе на берегу Темзы.

Несмотря на то, что Лондонская неделя завоевала репутацию самой смелой из всех модных недель, участникам нынешних показов удалось шокировать даже искушенную публику.

Сногсшибательные наряды и закулисье лондонской Недели моды — в фотогалерее Sputnik.

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Теги:
мода, Лондон


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