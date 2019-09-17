Стильные и провокационные: наряды Лондонской недели моды

17 сентября 2019 года исполнилось 11 лет со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Абхазией и Российской Федерацией.

Президент России Владимир Путин ранее призвал усилить превентивную работу по борьбе с террористическими угрозами и применять новые формы и методы борьбы.

О том, как проходило первое судебное слушание по иску Алхаса Квициниа, и чем судейский состав не угодил истцу, как прошли сходы сторонников у Администрации президента и в городском парке "Сказка" в Сухуме, читайте в материале Sputnik Абхазия.