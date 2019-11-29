18:49 29 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.08
  • EUR70.55
Поиск
Фото

Лучшие панорамы года: победители фотоконкурса EPSON International Pano Awards

Получить короткую ссылку
16 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Фотографом года стала австралийка Мике Бойнтон (Mieke Boynton). Снимок "Огненный дракон", которому жюри отдало абсолютную победу, Мике сделала во время путешествия по Исландии.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102891/18/1028911823.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20191129/1028913026/luchshie-panoramy-goda-foto-s-konkursa-epson-international-pano-awards.html

Крупнейший в мире конкурс панорамных и сферических фотографий Epson International Pano Awards назвал победителей 2019 года.

Профессиональные фотографы и любители со всего мира соревновались за призы юбилейного, десятого по счету конкурса The EPSON International Pano Awards. В этом году жюри получило более 4,9 тысячи работ авторов из 72 стран.

Базилио Сепе, Филиппины - Прибрежный дозор, Главные новости, одиночные фотографии
© Basilio H. Sepe / Stenincontest
Лучшие из лучших: самые яркие фото конкурса имени Андрея Стенина
16

Победителем стала австралийский фотограф Майки Бойтон. Лучшей панорамой года назвали ее фото Огненный дракон (Dragonfire). На нем сняты переплетенные реки Южной Исландии. Она стала первой фотографом женщиной, завоевавшей награду в этом конкурсе, который проводится на протяжении десяти лет.

Главным организатором конкурса выступает компания Epson (австралийское подразделение), которая традиционно представляет свое оборудование в качестве главных призов.

Лучшие панорамные снимки лауреатов — в фотоленте РИА Новости.

Смотрите также:



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лучшие панорамы года: победители фотоконкурса EPSON International Pano Awards
"Талибан" стремится к миру: Трамп сделал зявление по итогам визита в Афганистан
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться