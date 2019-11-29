Лучшие панорамы года: победители фотоконкурса EPSON International Pano Awards

Крупнейший в мире конкурс панорамных и сферических фотографий Epson International Pano Awards назвал победителей 2019 года.

Профессиональные фотографы и любители со всего мира соревновались за призы юбилейного, десятого по счету конкурса The EPSON International Pano Awards. В этом году жюри получило более 4,9 тысячи работ авторов из 72 стран.

Победителем стала австралийский фотограф Майки Бойтон. Лучшей панорамой года назвали ее фото Огненный дракон (Dragonfire). На нем сняты переплетенные реки Южной Исландии. Она стала первой фотографом женщиной, завоевавшей награду в этом конкурсе, который проводится на протяжении десяти лет.

Главным организатором конкурса выступает компания Epson (австралийское подразделение), которая традиционно представляет свое оборудование в качестве главных призов.

Лучшие панорамные снимки лауреатов — в фотоленте РИА Новости.

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