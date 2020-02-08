Круиз в карантин: как живется запертым на Diamond Princes пассажирам

На судне находятся пассажиры из 11 стран мира, в том числе 24 гражданина России. По меньшей мере 64 человека с борта Diamond Princess, как показали анализы, заражены вирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.
Круизный лайнер Diamond Princess находится в карантине с понедельника, 3 февраля. У одного из пассажиров судна был выявлен новый тип коронавируса. В связи с этим власти Японии приняли решение запретить высадку пассажиров, задержать судно на рейде и провести обследование всех находящихся на борту.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число жертв коронавируса в Китае достигло 722, заражены более 34,5 тысячи.
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