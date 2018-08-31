Аргун о SputnikPro: в наше время нужно не бояться экспериментировать

"В наше время невозможно что-то спрогнозировать — делать опросы, исследования на тему, что интересует наше общество, на что они откликаются. Во-первых, это дорогостоящие вещи, и на это не стоит тратить ресурсы и силы, надо просто экспериментировать. В наше время нет других средств, ты экспериментируешь. Прошло это — прошло, не прошло — ничего. Десять раз не пройдет, но один раз все получится и все с легкостью окупится", — резюмировала Аргун.

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30 августа в пресс-центре Sputnik Абхазия выступил руководитель учебных программ МИА "Россия сегодня" Олег Щедров с лекцией "Как рассказать историю, чтобы ей заинтересовались современные медиа. Как сделать ваши новости популярными", а советник МИА "Россия сегодня" Светлана Бабаева рассказала о том, как изменились способы подачи информации с появлением интернета.

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SputnikPro — это серия презентаций и мастер-классов от лучших российских медиа-менеджеров и ведущих специалистов с колоссальным опытом работы в СМИ для руководителей и представителей СМИ и пресс-служб, пресс-секретарей.

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