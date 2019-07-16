Дегтярев о фальшивых путевках в Абхазию: бесплатный сыр только в мышеловке

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в эфире радио Sputnik посоветовал туристам, покупающим путевки в Абхазию, быть более внимательными, чтобы не попасться на удочку мошенников.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР) направил депутатские запросы в МВД РФ и Роскомнадзор с просьбой проверить информацию о мошенниках, продающих фальшивые путевки на сайтах-двойниках страниц пансионатов в Крыму и Абхазии.

"Появляются сейчас заявления в нашем комитете со стороны туристов, которые хотели бы отдохнуть в Абхазии. Они заплатили деньги по интернету мошенникам. Это примета времени. У нашего туриста нет опыта. Если сочинские, кубанские санатории всем известны - сайты, телефоны, предоставляемые услуги, то абхазские не так сильно раскручены, и этим пользуются мошенники. Создают сайт, который никакого отношения к местным санаториям не имеет, собирают деньги, и люди остаются без должного отдыха. Уже несколько сот потерпевших. Мое предложение объединить все уголовные дела в одно, искать правоохранительным органам этих дельцов, заблокировать все подобные сайты силами Роскомнадзора и привлекать к ответственности, доводить уголовные дела до суда", - сказал председатель комитета Госдумы.

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Он отметил, что туристам надо быть более ответственными при покупке путевок.

"В первую очередь надо проверить, есть ли туроператор в реестре Ростуризма, позвонить в сам санаторий или отель, узнать, осуществлена ли бронь. Быть более ответственными и всегда обращать внимание на цены, ведь бесплатный сыр бывает только в мышеловке", - отметил Дегтярев.

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