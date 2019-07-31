Тугуш о реализации абхазского меда: нужны крупные склады в мегаполисах России

Ежегодно в Абхазии производят от 300 до 500 тонн меда. Более полутысячи человек заняты пчеловодством, однако пока остается нерешенным вопрос массового сбыта сладкого продукта как внутри страны, так за ее пределами.

"Наша продукция, чтобы хоть как-то была запущена в ход, должна присутствовать на территории России ближе к мегаполисам таким как Москва и Питер. Там нужно иметь хотя бы склад. Мы должны всю работу, включая маркетинг и логистику, проводить там на месте. Есть люди, кто хотят нашу продукцию, но они не могут брать мед большими партиями, поэтому мы должны им предоставить возможность закупать продукцию хотя бы по чуть-чуть. Таким образом со временем увеличится число покупателей абхазского меда. Иначе мед будет стоять у нас и мы будем ждать, пока придет клиент и закупит у нас десятки тонн. Но эта продукция не может храниться вечно, она должна уходить от сезона до сезона. Старый продукт становится неконкурентноспособным. Поэтому нужно наладить какое-то движение", - сказал Тугуш.

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