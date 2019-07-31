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Даур Тугуш
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тугуш о реализации абхазского меда: нужны крупные склады в мегаполисах России

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Своим видением о том, как наладить реализацию абхазского меда в России со Sputnik Абхазия поделился руководитель РУП "Абхазмед" Даур Тугуш.

Ежегодно в Абхазии производят от 300 до 500 тонн меда. Более полутысячи человек заняты пчеловодством, однако пока остается нерешенным вопрос массового сбыта сладкого продукта как внутри страны, так за ее пределами.

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Несладко: почему абхазский мед не может найти покупателя

"Наша продукция, чтобы хоть как-то была запущена в ход, должна присутствовать на территории России ближе к мегаполисам таким как Москва и Питер. Там нужно иметь хотя бы склад. Мы должны всю работу, включая маркетинг и логистику, проводить там на месте. Есть люди, кто хотят нашу продукцию, но они не могут брать мед большими партиями, поэтому мы должны им предоставить возможность закупать продукцию хотя бы по чуть-чуть. Таким образом со временем увеличится число покупателей абхазского меда. Иначе мед будет стоять у нас и мы будем ждать, пока придет клиент и закупит у нас десятки тонн. Но эта продукция не может храниться вечно, она должна уходить от сезона до сезона. Старый продукт становится неконкурентноспособным. Поэтому нужно наладить какое-то движение", - сказал Тугуш.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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Теги:
мед


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