Барателия о ремонте моста через Мачару: решены сразу три проблемы

Завершено строительство моста через реку Мачара в селе Мерхеул Гулрыпшского района. Как отметил Аслан Барателия в интервью пресс-службе Кабинета Министров республики, это большое событие для района.

"Три месяца этот мост был полностью закрыт, а до этого он был аварийным, но люди ездили на свой страх и риск. На одной стороне высаживали пассажиров, чаще всего детей… Мы решили одновременно три проблемы. Директор школы неоднократно обращалась с заявлением, что школу затапливает. Вода не успела здание затронуть, но захватила часть школьного двора и смыла часть стадиона, начала подмывать и высоковольтную опору. Как объяснило руководство "Черноморэнерго", если бы мы не приняли срочные меры, высоковольтная опора могла упасть, тогда население Гулрыпшского района и восточная часть Сухума были бы обесточены", - рассказал Барателия.

Как сообщил глава района, помощь в реконструкции моста оказало руководство страны.

"Работы были произведены в течение трех месяцев. Опоры хорошо укреплены. Если не произойдет что-то сверхъестественное, этот мост будет существовать долгие годы. Самое главное, что мы спасли школу, которая является лучшей в районе. Все благодарны за проделанные работы. Рано или поздно, если бы случилась беда, денег ушло бы в разы больше, а эффект был бы меньше", - отметил Аслан Барателия.

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Подробнее читайте в материале: Завершена реконструкция моста через реку Мачара в селе Мерхеул

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