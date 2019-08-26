Затулин о выборах президента Абхазии: свидетельствуют о кризисе ожиданий в обществе

По мнению депутата Госдумы, состоявшиеся 25 августа выборы президента Абхазии свидетельствуют о кризисе ожидания общества.

"Эти выборы свидетельствуют о кризисе ожиданий, которые существуют в абхазском обществе. Кризис ожиданий и целеполагания свидетельствует о личных противоречиях, которые существуют в любой политической элите. В абхазской они проявились в том, что большое количество кандидатов, часть из которых очевидно отнимала друг у друга голоса", - сказал Затулин.

Он отметил, что сложно сказать, кто окажется окончательным победителем на выборах, но очевидно, что будущее страны во многом зависит от умения победителя объединить страну.

"Будущее политической элиты, абхазской государственности во многом зависит от того, сможет ли победитель на выборах 8 сентября объединить Абхазию, которая оказалась на этих выборах как бы,в расколотом состоянии и не выявила очевидного лидера, который далеко превосходил бы своим рейтингом по популярности всех остальных", - сказал Затулин

В Абхазии прошел первый тур президентских выборов. Явка в первом туре по предварительным результатам ЦИК составила 66,55%, в выборах приняли участие 86 тысяч 138 избирателей. Выборы признаны состоявшимися. Так как ни один кандидат не смог набрать нужное количество голосов избирателей, назначен второй тур.

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