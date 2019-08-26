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Затулин о выборах президента Абхазии: свидетельствуют о кризисе ожиданий в обществе

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (149)
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Глава делегации Федерального собрания России, которая наблюдала за выборами президента Абхазии, депутат Госдумы Константин Затулин в Международном пресс-центре ЦИК Абхазии дал оценку политическому процессу.

По мнению депутата Госдумы, состоявшиеся 25 августа выборы президента Абхазии свидетельствуют о кризисе ожидания общества.

"Эти выборы свидетельствуют о кризисе ожиданий, которые существуют в абхазском обществе. Кризис ожиданий и целеполагания свидетельствует о личных противоречиях, которые существуют в любой политической элите. В абхазской они проявились в том, что большое количество кандидатов, часть из которых  очевидно отнимала друг у друга голоса", - сказал Затулин.

Он отметил, что сложно сказать, кто окажется окончательным победителем на выборах, но очевидно, что будущее страны во многом зависит от умения победителя объединить страну.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Выборы в Абхазии: все еще впереди

"Будущее политической элиты, абхазской государственности во многом зависит от того, сможет ли победитель на выборах 8 сентября объединить Абхазию, которая  оказалась на этих выборах как бы,в расколотом состоянии и не выявила очевидного лидера, который далеко превосходил бы своим рейтингом по популярности всех остальных", - сказал Затулин

В Абхазии прошел первый тур президентских выборов. Явка в первом туре по предварительным результатам ЦИК составила 66,55%, в выборах приняли участие 86 тысяч 138 избирателей. Выборы признаны состоявшимися. Так как ни один кандидат не смог набрать нужное  количество голосов избирателей, назначен второй тур.

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (149)

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Теги:
выборы президента Абхазии


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