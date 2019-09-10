Политолог рассказал о возможном развитии политических событий в Абхазии

О возможном развитии событий в Абхазии в связи с несогласием Алхаса Квициниа с результатами второго тура выборов президента в эфире радио Sputnik размышляет руководитель Департамента стран СНГ Института политических исследований, политолог Алексей Бычков.

ЦИК Абхазии утвердил окончательные результаты второго тура выборов президента республики.

Как объявил журналистам глава ЦИК Тамаз Гогия, президентом избран Рауль Хаджимба, он набрал 47,39% голосов. У оппозиционного кандидата Алхаса Квициниа — 46,17%.

Всего в голосовании приняли участие 83 963 избирателя, что составляет 65,99% от имеющих право голоса.

По уточненным данным, против всех проголосовали 3 155 человек, однако эта цифра никак не влияет на итоги голосования.

Квициния настаивает, что для победы Хаджимба должен был набрать больше, чем сумма голосов за Квициниа, плюс голоса "против всех".

"Все зависит от активности оппозиции, так как в принципе вокруг Квициниа объединились практически все политические оппозиционные силы. Но при этом количество голосов явного перевеса не составили. Это говорит о том, что в оппозиции некий раскол присутствует, и вряд ли получится оппозиции, условно говоря, народными недовольствами довести ситуацию до пересмотра голосов или до третьего тура выборов, как это было на Украине, когда Януквич и Ющенко боролись за власть. Здесь ситуация гораздо сложнее и будет выстраиваться из дальнейших событий, то есть, насколько оппозиция сможет консолидироваться и сможет ли каким-то образом повлиять на действующую власть, потому что разрыв голосов минимальный. Оппозиция, скорее всего, будет выводить народ на улицы, будет стараться таким образом повлиять на власть и на вновь избранного президента, и на ЦИК. Но для этого нужна консолидация всех оппозиционных сил. Исходя из того, что в первом туре было десять кандидатов, то идет разброс голосов, и поддержка оппозиционных сил размытая. И какой-то консолидации вряд ли мы увидим в ближайшее время", - отметил Бычков в эфире радио Sputnik.

По мнению политолога, Абхазия сейчас находится в более сложной ситуации, чем в конце нулевых годов ХХI века.

"Но при этом определенный ресурс есть. Для этого, опять же, нужна консолидация элит. В Абхазии существует определенный клановый принцип разделения влияния и распределения ресурсов. Если Хаджимба сможет этот олигархический клановый ресурс объединить, то ему удастся выйти из того социально-экономического кризиса, который сейчас переживает республика. Большие ресурсы выделялись со стороны России, а в современных реалиях они уже минимизированы в связи с тем, что предыдущие контракты и ресурсы в большинстве своем не дошли до логического завершения – не были реализованы те проекты, на которые выделялись средства. Здесь все будет зависеть от двух факторов – от консолидации с элитами и кланами и от возможности договориться с Москвой", - считает эксперт.

Квициниа заявил о намерении подать иск в суд по результатам второго тура выборов.

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