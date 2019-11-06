Чачхалиа о своей новой книге: лабораторный пример художественного перевода

По словам Дениса Чачхалиа, книга "Поэзия отражений" является итогом достаточно большого отрезка его творческой жизни.
"Поэтическим переводом, вообще поэзией как жанром был увлечен и занимался в Литературном институте, продолжил это занятие после окончания учебы и приезда в Абхазию", - рассказал Чачхалиа.
"Такое явление не совершенно новое в абхазской литературе, но на уровне художественном не было. Среди абхазов было много литераторов, которые почти равноценно писали на обоих языках, но книги по их произведениям в абхазской литературе прежде не было. Можно сказать это первый опыт, он больше как лабораторный, экспериментальный пример для тех, кто в будущем посвятит себя мастерству художественного перевода. В этом смысле книга интересна", - сказал Чачхалиа.
Презентация книги поэтических переводов Дениса Чачхалиа "Поэзия отражений" состоится в зале "Арена" Абхазского государственного университета 7 ноября.
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