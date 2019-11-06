23:11 06 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.59
  • EUR70.43
Поиск
© Foto / Из личного архива Дениса Чачхалия

Чачхалиа о своей новой книге: лабораторный пример художественного перевода

Радио
Получить короткую ссылку
18 0 0
Sputnik Абхазия

Писатель, поэт-переводчик Денис Чачхалиа рассказал в интервью Sputnik о своей новой книге "Поэзия отражений".

По словам Дениса Чачхалиа, книга "Поэзия отражений" является итогом достаточно большого отрезка его творческой жизни.     

"Поэтическим переводом, вообще поэзией как жанром был увлечен и занимался в Литературном институте, продолжил это занятие после окончания учебы и приезда в Абхазию", - рассказал Чачхалиа.

© Foto / Из личного архива Дениса Чачхалия
"Поэзия отражений": книгу Дениса Чачхалиа презентуют в Абхазском госуниверситете
Он двуязычный автор, в книге собраны переводы как с русского на абхазский, так и с абхазского на русский.

"Такое явление не совершенно новое в абхазской литературе, но на уровне художественном не было. Среди абхазов было много литераторов, которые почти равноценно писали на обоих языках, но книги по их произведениям в абхазской литературе прежде не было. Можно сказать это первый опыт, он больше как лабораторный, экспериментальный пример для тех, кто в будущем  посвятит себя мастерству художественного перевода. В этом смысле книга интересна", - сказал Чачхалиа.

Презентация книги поэтических переводов Дениса Чачхалиа "Поэзия отражений" состоится в зале "Арена" Абхазского государственного университета 7 ноября.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Зимой и летом: лучшие парки и общественные пространства 2019 года
Атмосфера враждебности: Лавров рассказал о ситуации вокруг российских СМИ за рубежом
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться