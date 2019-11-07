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Константин Васильев
© Sputnik / Томас Тхайцук

Васильев о донорской акции в Абхазии: люди хотят быть полезными

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Sputnik Абхазия

Что побуждает людей сдавать кровь и насколько активно проходит донорская акция в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал учредитель инициативной группы "Открытая ладонь" Константин Васильев.

В Центральном банке крови при Республиканской больнице Абхазии проходит донорская акция, организованная инициативной группой "Открытая ладонь".

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Это не только работа нашего молодежного объединения, а работа медиков и даже самих доноров, ведь к сдаче крови необходимо готовиться. Мы этим самым способствуем и пропагандируем здоровый образ жизни, потому что наши потенциальные доноры - это те, кто не употребляет ни спиртные, ни наркотические средства. Мы так боремся и с последствиями ДТП. Первая акция нами была проведена после крупного ДТП, когда увидели в соцсетях, что ищут кровь. Тогда был наш первый опыт, и решили это дело не бросать. Если по первым акциям можно сказать, что было недоверие, то сейчас те, кто сдал однажды, приводят своих друзей и убеждаются, что это не опасно и не страшно. У людей действительно, есть желание быть полезным", - сказал Васильев.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

С 4 по 8 ноября в Сухуме проходит VII благотворительный донорский марафон "Открытая ладонь".

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Теги:
Абхазия, доноры


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