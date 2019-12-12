Жилин о списке мощных флотов: могущество определяется не железом

В пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, по версии американского журнала The National Interest, входят сегодня США, Китай, Россия, Великобритания и Япония.
Мощь флота определяется не только "железом", сказал в эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.
"Выстраивание неких рейтингов с той точки зрения, что у кого есть, носит скорее пиар-характер, чем имеет реальное отношение к тому, насколько страна готова к военным действиям. Не только "железо" определяет могущество державы. Там многокомпонентная система, и главное – это моральный дух армии. Если сравнить армию какого-то нейтрального государства с армией, например, Северной Кореи, то армия КНДР мотивирована настолько, что сможет справиться с любым противником", ‒ полагает Александр Жилин.
По его мнению, посчитали все правильно, но главное – не это, уверен военный эксперт.
"В целом все правильно, но соревнование ведется уже давно не по количеству, а по качеству вооружений и способности уничтожать военно-морские силы страны-агрессора. Поэтому все эти рейтинги условны. Сегодня ставка делается на новое оружие, основанное на новых физических принципах. Все остальное – модернизация ядерных ракет, корабли, катера и так далее – это середина прошлого века. Я думаю, к 30-40 годам этого столетия увидим, что будет нового, но это будет очень страшное оружие", ‒ сказал Александр Жилин в эфире радио Sputnik.
США в рейтинге морских держав ожидаемо оказались на первом месте, потому что, как отмечает автор, имеют больше всех кораблей.
На второй строчке – ВМФ Китая. Третье место в списке занимает ВМФ России, где вводят в строй новые корабли и модернизируют старые.
На четвертом месте – Королевский военно-морской флот Великобритании. Замкнули пятерку Морские силы самообороны Японии.
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