Дбар о празднике Ажьырныхуа: еще долго останется в традиции абхазов

Один из главных праздников в Абхазии – Ажьырныхуа – отмечают в ночь с 13 на 14 января. Своими детскими воспоминаниями о праздновании Ажьырныхуа в беседе на радио поделилась этнолог Сима Дбар.

В ажьира (место, где проводят моление в праздник Ажьырныхуа – ред.) посторонним заходить нельзя, да и самим домочадцам в обычный день там находиться запрещалось, сказала этнолог в беседе на радио Sputnik Абхазия.

"К простой кузне, где изготавливались различные предметы, а сегодня место проведения моления, в день Ажьырныхуа всегда относились с большим почетом, уважением. Папа нас всегда водил на моление, и мы вели себя очень серьезно. Мы знали, что это место священное и никогда себе не позволяли лишнего. Все всецело отдавались молитве, слушали, говорили "аминь", пробовали все блюда. Затем дома, за накрытым праздничным столом все поздравляли друг друга с Новым годом. Это особый праздник, все его любят, я думаю, что он еще долго останется в нашей традиции", - сказала Дбар.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

В Абхазии традиционно в ночь с 13 на 14 января отмечают один из самых главных праздников – Ажьырныхуа, или праздник Сотворения мира, который по григорианскому календарю совпадает с Новым годом.

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