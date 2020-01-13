Барциц об отмене результатов президентских выборов: недальновидное решение судей

Накануне Рауль Хаджимба ушел в отставку с поста президента Абхазии после четырехдневных акций протеста оппозиции в Сухуме.
В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требовали отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.
Аслан Барциц считает, что рано давать оценку деятельности Рауля Хаджимба на посту президента, и как человека, и как политика.
"Рауль Джумкович, все взвесив, посмотрев на ситуацию, принял решение об отставке. Это очень мужественный и правильный шаг. Главное, чтобы пришли те политики, которые реально смогли бы объединить нашу страну, наш народ. В этом заключается роль лидера", - сказал Барциц.
Рауль Хаджимба больше не будет баллотироваться на пост главы государства, сообщил вице-президент Аслан Барциц.
Он также сообщил о том, что Хаджимба не будет оспаривать решение кассационной коллегии Верховного суда о том, что решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году, недействительно.
"Это решение политическое. Ему не сегодня, так завтра дадут оценку и юристы, и люди. Рано или поздно судьи поймут, какое решение они приняли. Уверен, что через много лет они будут говорить, что были под давлением. Понимаю, что и в самом законе была заложена мина замедленного действия, которая взорвалась. Но если судить по логике, по тому, что произошло во втором туре, то выигравший во втором туре должен определиться простым большинством и точка. Но судьи приняли такое решение. Считаю, что не было дальновидности, не было принято мужское, правильное решение. Под давлением сработал фактор, что кто-то должен переизбраться, кто-то должен остаться на должности, думали за свою личную карьеру. Если все мы и дальше будем исходить из того, что личный интерес впереди, то нам будет очень сложно", - считает Аслан Барциц.
Вице-президент Абхазии Аслан Барциц вслед за президентом Раулем Хаджимба подал в отставку, сообщила пресс-служба главы государства.
В воскресенье 12 января Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату новых президентских выборов. Они должны состояться 22 марта 2020 года. Согласно закону, повторные выборы позволяют выдвигаться как прошлым, так и новым кандидатам.
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