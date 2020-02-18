Кондратьев о прогнозах на исход выборов президента Абхазии: сюрпризов уже не будет

Как отметил Кондратьев, любые выборы выигрываются либо поддержкой населения, либо административным и финансовым ресурсом - так выглядит любой политический избирательный процесс в любой стране.

"Думаю, что сейчас уже просто будет звучать вопрос в договоренностях, чтобы быстро, без каких-либо спорных моментов провести окончательно выборы и наконец-то завершить эту уже ненужную карусельную борьбу. В принципе, для всех на территории республики понятен расклад. Другой вопрос, что абхазское общество наконец должно консолидироваться. Даже смена одного президента на другого сейчас заставит в любом случае либо находить какие-то коалиционные возможности, чтобы опыт людей, которые находились у власти, к которым было доверие, был использован. Каждый раз приходят новые люди. А экономика – это все-таки долгосрочный процесс, который надо выстраивать не одним годом и даже не пятилетием. Это нужно учитывать", - подчеркнул политик.

По мнению Алексея Кондратьева, исход предстоящих выборов вряд ли будет неожиданным.

"Все неожиданности мы увидели в прошлом году. Но как бы не оценивались результаты, это выбор абхазского народа, нравится он кому-то или нет – не нам давать оценку. Это прежде всего прерогатива населения Абхазии. Но в данной ситуации, думаю, что все сюрпризы, которые были, уже прошли. Может быть, все, но я считаю, что на данный момент процесс какого-то криминального влияния на подрыв выборов уже прошел. Надеемся, что все пройдет в рамках закона, все процессы пройдут, самое главное, бескровно, и будут восприняты населением именно как достойные выборы, и мировое сообщество признает их результаты", - сказал Кондратьев.

Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала кандидатов в президенты и кандидатов в вице-президенты республики. Соответствующее решение было опубликовано на сайте ЦИК.

Согласно статье 8 Конституционного закона "О выборах Президента Республики Абхазия" зарегистрированы следующие кандидаты:

Адгур Ардзинба и Арда Ашуба;

Аслан Бжания и Бадра Гунба;

Леонид Дзапшба и Виктор Хашба.

Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.

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