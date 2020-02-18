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Кондратьев о прогнозах на исход выборов президента Абхазии: сюрпризов уже не будет

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Темы:
Выборы президента Абхазии - 2020 (45)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200218/1029478762/Kondratev-o-prognozakh-na-iskhod-vyborov-prezidenta-Abkhazii-syurprizov-uzhe-ne-budet-.html

Член Совета Федерации России по международным делам Алексей Кондратьев в эфире радио Sputnik оценил расклад политических сил перед выборами президента Абхазии.

 

Как отметил Кондратьев, любые выборы выигрываются либо поддержкой населения, либо административным и финансовым ресурсом - так выглядит любой политический избирательный процесс в любой стране.

 

"Думаю, что сейчас уже просто будет звучать вопрос в договоренностях, чтобы быстро, без каких-либо спорных моментов провести окончательно выборы и наконец-то завершить эту уже ненужную карусельную борьбу. В принципе, для всех на территории республики понятен расклад. Другой вопрос, что абхазское общество наконец должно консолидироваться. Даже смена одного президента на другого сейчас заставит в любом случае либо находить какие-то коалиционные возможности, чтобы опыт людей, которые находились у власти, к которым было доверие, был использован. Каждый раз приходят новые люди. А экономика – это все-таки долгосрочный процесс, который надо выстраивать не одним годом и даже не пятилетием. Это нужно учитывать", - подчеркнул политик.

По мнению Алексея Кондратьева, исход предстоящих выборов вряд ли будет неожиданным.

"Все неожиданности мы увидели в прошлом году. Но как бы не оценивались результаты, это выбор абхазского народа, нравится он кому-то или нет – не нам давать оценку. Это прежде всего прерогатива населения Абхазии. Но в данной ситуации, думаю, что все сюрпризы, которые были, уже прошли. Может быть, все, но я считаю, что на данный момент процесс какого-то криминального влияния на подрыв выборов уже прошел. Надеемся, что все пройдет в рамках закона, все процессы пройдут, самое главное, бескровно, и будут восприняты населением именно как достойные выборы, и мировое сообщество признает их результаты", - сказал Кондратьев.

Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала кандидатов в президенты и кандидатов в вице-президенты республики. Соответствующее решение было опубликовано на сайте ЦИК.

Согласно статье 8 Конституционного закона "О выборах Президента Республики Абхазия" зарегистрированы следующие кандидаты:

  • Адгур Ардзинба и Арда Ашуба;
  • Аслан Бжания и Бадра Гунба;
  • Леонид Дзапшба и Виктор Хашба.

Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.

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Темы:
Выборы президента Абхазии - 2020 (45)


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