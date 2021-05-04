Кобахия о Сергее Дбар: человек-легенда

Радио Кобахия о Сергее Дбар: человек-легенда

Герою Абхазии, полководцу Абхазской армии во время Отечественной войны народа Абхазии, генерал-лейтенанту Сергею Дбар 2 мая исполнилось бы 75 лет. Во вторник, 4 мая, в Абхазии проходят памятные мероприятия, посвященные 75-летию со дня рождения видного государственного деятеля.

"Сергей Платонович Дбар – это действительно легенда нашего боевого сопротивления. Он один из немногих профессиональных военных, который оказался во главе Вооруженных сил Абхазии. Это был полевой командир, который прошел войну с первого до последнего на руководящих должностях. Сергей Дбар – человек, который перенес все тяготы войны. Он действительно сыграл неоценимую роль в нашей победе. Для меня это человек-легенда. В течение одного года и днем и ночью мы всегда были рядом или на связи. Это человек, у которого все полевые командиры учились воевать. Он был очень мягким в быту и жестким в бою. Таких еще я не знаю", - сказал Кобахия в эфире радио Sputnik Абхазия.

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