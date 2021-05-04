00:19 05 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.26
  • EUR90.45
Поиск
Аслан Кобахия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кобахия о Сергее Дбар: человек-легенда

Радио
Получить короткую ссылку
50 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210504/1032346592/Kobakhiya-o-Sergee-Dbar-chelovek-legenda-.html

О роли Сергея Дбар, видного государственного деятеля, военачальника, Героя Абхазии, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" I степени, в становлении независимого абхазского государства в эфире радио Sputnik рассказал Герой Абхазии Аслан Кобахия.

Радио
Кобахия о Сергее Дбар: человек-легенда

Герою Абхазии, полководцу Абхазской армии во время Отечественной войны народа Абхазии, генерал-лейтенанту Сергею Дбар 2 мая исполнилось бы 75 лет. Во вторник, 4 мая, в Абхазии проходят памятные мероприятия, посвященные 75-летию со дня рождения видного государственного деятеля.

"Сергей Платонович Дбар – это действительно легенда нашего боевого сопротивления. Он один из немногих профессиональных военных, который оказался во главе Вооруженных сил Абхазии. Это был полевой командир, который прошел войну с первого до последнего на руководящих должностях. Сергей Дбар – человек, который перенес все тяготы войны. Он действительно сыграл неоценимую роль в нашей победе. Для меня это человек-легенда. В течение одного года и днем и ночью мы всегда были рядом или на связи. Это человек, у которого все полевые командиры учились воевать. Он был очень мягким в быту и жестким в бою. Таких еще я не знаю", - сказал Кобахия в эфире радио Sputnik Абхазия.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Трагедия в столице Мексики: обрушение метромоста в Мехико
В столице Мексики рухнул метромост, погибло более 20 человек
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться