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Как правильно жарить картошку: советы специалистов

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Общество
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Эксперты Роскачества рассказали, как готовить картошку в домашних условиях, чтобы минимизировать вероятность появления канцерогенов.

СУХУМ, 30 авг – Sputnik. По данным Всемирной организации здравоохранения и Продовольственной сельхозорганизации Объединенных Наций в картофельных чипсах, жареной картошке и картофеле, приготовленном во фритюре содержатся высокие концентрации акриламида.

Аграрная выставка Золотая осень в Томске
© Sputnik / Таисия Воронцова
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Это канцероген, который может негативно отразиться на здоровье, оказывать канцерогенный эффект, в том числе на репродуктивные органы.

Чтобы снизить уровень акриламида в домашних условиях, специалисты Роскачества рекомендуют перед жаркой картошку почистить и замочить на час-два в воде. Количество крахмала в ней уменьшится, соответственно акриламида после жарки станет меньше, говорится в сообщении на сайте организации.

Также рекомендуется запекать или жарить картошку не до коричневой корочки, а до слегка золотистого цвета. А нарезать картофель следует толстыми ломтиками, так как исследования показали, что в ломтиках размером 14 на 14 миллиметров содержится меньше акриламида, чем в тонко нарезанных - 8 на 8 миллиметров.

Кроме того, отмечается, что акриламид появляется в продуктах, содержащих крахмал, при их обжаривании или выпекании при высокой температуре, от 120 градусов. За счет уменьшения температуры нагревания масла можно снизить содержание акриламида в готовом продукте в семь раз.

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Теги:
Роскачество


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