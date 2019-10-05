Школьники из Абхазии расскажут о своих героях на конкурсе в "Артеке"

Итоги международного конкурса "Наши герои" некоммерческой организации "Сделаем вместе", в котором участвует более 13 тысяч человек из 11 стран, подведут 7 ноября в Крыму.

СУХУМ, 5 окт – Sputnik, Бадри Есиава, Алексей Стефанов. Ученица сухумской средней школы №5 Дарья Сытникова и ученица гагрской средней школы №4 Мадлена Микелба представят Абхазию на международном конкурсе "Наши герои" в "Артеке", рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия руководитель представительства Россотрудничества в республике Вадим Чеха.

По условиям конкурса, учащиеся с 7 по 10 классы должны презентовать проект, посвященный людям, которых они считают своими героями, примером для подражания, чей жизненный путь обладает поучительным характером. При этом, подчеркнул Чеха, было не обязательно, чтоб у этих личностей были какие-то отличительные награды или же звания.

"Главное, чтобы они были значимы для самих учеников, для их родины и России. Например, Дарья Сытникова презентовала проект о бортпроводнице Сухумского авиационного отряда Надежде Курченко, которая героически погибла, пытаясь предотвратить угон самолета террористами. Презентация Мадлены Микелба была посвящена отцу и сыну Ванача из села Лыхны. Смысл был в том, что отец - истинный горец, участник Первой мировой войны сумел воспитать своего сына так, что он во время Великой отечественной войны был награжден многочисленными орденами и наградами за свои подвиги", - рассказал Вадим Чеха.

© Foto / из архива семьи Ванача Темураз Кубанович Ванача

Мадлена Микелба написала в своей работе, что выбрала не одного героя, а династию героев, "защищавших мир и свободу с оружием в руках, героев, которые в мирной жизни стали примером для подражания".

Дарья Сытникова объяснила свой выбор тем, что с самого детства слышала рассказы о своей героине.

"Ее имя я слышала с самого детства. Детский сад, в который я ходила, находился рядом с парком имени Надежды Курченко. Когда мы выходили на прогулку и проходили мимо памятника бортпроводнице, воспитатели нам рассказывали об ее подвиге. Слушая о ней день ото дня, я мечтала в будущем быть такой же храброй как Надя Курченко", - написала Дарья Ситникова в своей работе.

© Sputnik Архивное фото памятника Надежде Курченко в Сухуме

Презентации участников конкурса состояли из биографии героя, текста-описания его подвига и архивных фотографий, иллюстрирующие его жизненный путь. Помимо этого, конкурсанты предоставили отчет о проведенной исследовательской работе и уроке в своей школе по выбранной теме.

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии добавил, что среди презентаций также были работы, посвященные первым двум президентам республики - Владиславу Ардзинба и Сергею Багапш. О многих героях, которых выбрали школьники Абхазии для своих работ, члены комиссии услышали впервые.

Заявки на участие в конкурсе "Наши герои" в Абхазии принимались с 1 по 27 сентября. Итоги этого регионального этапа, на котором двадцать учащихся средних школ Абхазии представили свои презентации, подвели 28 сентября.

"Все материалы были перенаправлены в Москву, где специальная комиссия автономной некоммерческой организации "Сделаем вместе" определяли победителей в масштабе СНГ, которые поедут в "Артек", где состоится финал конкурса. Также, 8 ноября Россотрудничество проведет торжественный вечер, на котором вручим всем участникам конкурса грамоты и дипломы", - отметил Чеха.

В финал прошли работы 34 человек из 11 стран. Все они приглашены на 12-ю смену в знаменитый детский лагерь "Артек", которая пройдет с 16 октября по 7 ноября.

Чеха выразил благодарность Министерству образования Абхазии за поддержку в проведении конкурса "Наши герои" на территории республики.

Международный конкурс "Наши герои" - это проект для учащихся с 7 по 10 классы школ стран СНГ (за исключением России-прим.), Абхазии и Южной Осетии. По данным организаторов конкурса, в 2019 году в нем принимают участие около 13 тысяч детей из 11 стран.

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