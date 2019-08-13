Боксер из Абхазии примет участие в Международном турнире в Турции

СУХУМ, 13 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Спортсмен абхазского происхождения Енвер Бзагоа выступит в Международном турнире профессионального бокса в Анкаре, сообщил Sputnik президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди-оглы.

По его словам, организаторы турнира заметили 24-летнего боксера во время его участия в вечере профессионального бокса "Кубок государства Абхазия", который состоялся в Новом Афоне 13 июля.

"Могу сказать, что боксер готов к участию, так как он проходил тренировочные сборы как в Турции, так и в Абхазии. Сейчас он находится на пике своей физической формы и, думаю, у него есть шанс выиграть данный поединок", - сказал Карди-оглы.

Соперник Бзагоа – член национальной сборной Турции по боксу, который провел на ринге 10 боев и одержал в них семь побед.

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